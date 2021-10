English Finnish

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021:

Q3 volyymit odotusten mukaisesti alhaiset, kysynnän palautuminen jo käynnissä

AVAINLUKUJA

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2021 2020 2021 2020 2020 Liikevaihto, milj. euroa 98,7 115,4 327,6 347,8 458,9 Vertailukelpoinen käyttökate 4,2 18,1 38,1 47,4 60,9 Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,3 15,7 11,6 13,6 13,3 Käyttökate 4,2 18,1 38,1 47,4 60,9 Liikevoitto, milj. euroa -0,8 12,9 23,1 31,0 39,5 Liikevoitto, % -0,9 11,2 7,0 8,9 8,6 Raportointikauden voitto, milj. euroa -1,7 10,9 18,2 22,8 30,1 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -8,9 20,1 8,2 39,1 57,0 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,16 0,35 0,14 0,68 0,99 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,03 0,19 0,32 0,40 0,52 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − 11,8 13,8 16,7 Velkaantumisaste (gearing), % − − 30,2 29,9 25,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2021 lyhyesti:



- Liikevaihto laski 14,5 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 98,7 milj. euroa (115,4)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 4,2 milj. euroa (18,1)

- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni -8,9 milj. euroon (20,1)

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti:



- Liikevaihto laski 5,8 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 327,6 milj. euroa (347,8)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 38,1 milj. euroa (47,4)

- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 8,2 milj. euroa (39,1)

Näkymät vuodelle 2021

Suominen toistaa näkymänsä vuodelle 2021, mutta markkinoiden ja Suomisen tuloksen volatiliteetin vuoksi antaa tarkempia tietoja näkymistä.

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla, ja on 47–53 milj. euroa. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:



“Suomisen liikevaihto oli 98,7 milj. euroa (115,4) vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Myyntivolyymit laskivat odotetusti selvästi vertailukaudesta johtuen äkillisestä kysynnän hidastumisesta, josta kerroimme Suomisen edellisessä osavuosikatsauksessa.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli 4,2 milj. euroa (18,1). Tulokseen vaikuttivat erityisesti alhaisemmat myynti- ja tuotantovolyymit mutta myös korkeammat raaka-aineiden hinnat, jota korkeammat myyntihinnat onnistuivat kompensoimaan vain osittain. Kustannussäästötoimenpiteet paransivat tulosta jonkin verran.

Aikaisempi odotuksemme oli, että kysynnän lasku olisi luonteeltaan väliaikaista. Tilanne näyttäisi olevan juuri tämä ja kysynnän elpyminen alkoi jo kolmannen neljänneksen loppupuolella, joissain tapauksissa jopa oletettua aikaisemmin. Arvioimme, että Suomisen viimeisen neljänneksen volyymit tulevat olemaan hieman alemmat kuin 2021 toisella vuosineljänneksellä, mutta selvästi korkeammalla kuin ennen koronapandemiaa. Myös globaali markkinaodotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jää korkeammalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa.

Investointiprojekti olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseksi ja uudelleenkäynnistämiseksi Cressassa, Italiassa saatiin päätökseen neljänneksen aikana, hieman alkuperäistä aikataulua edellä. Tämä investointi vahvistaa kyvykkyyksiämme Euroopassa ja se on tehty kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti. Kaksi muuta käynnissä olevaa investointiprojektia, yksi Italiassa ja toinen Yhdysvalloissa, etenevät suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Olemme edenneet vahvasti kohti vastuullisuustavoitteitamme. Osana jatkuvaa työtämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siirrymme kokonaan fossiilivapaaseen sähköön Euroopan tehtaillamme. Tuotetarjoomassamme tavoitteemme on lanseerata vähintään 10 vastuullista tuotetta vuodessa. Vuonna 2021 olemme edellä tässä tavoitteessa, sillä olemme lanseeranneet jo 13 vastuullista tuotetta tänä vuonna. Lisäksi tutkimme myös aktiivisesti uusia vastuullisia kuituja voidaksemme palvella asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin. Kolmannella neljänneksellä teimme tuotannon koeajoja esimerkiksi hampulla ja olemme saaneet tuotteista erinomaista palautetta asiakkailtamme.



Jo toisena peräkkäisenä vuonna saimme tunnustusta Rocklinelta, joka on yksi suurista asiakkaistamme. Rockline myönsi Suomiselle RRITE Supplier Award 2021 -palkinnon, joka annetaan toimittajalle, joka toiminnassaan ilmentää heidän arvojaan; uudistustuminen, kunnioitus, rehellisyys, tiimityö sekä erinomainen suorituskyky.

Taloudellinen tuloksemme oli pettymys kolmannella neljänneksellä, mutta olemme tyytyväisiä, että elpyminen on jo käynnissä. Keskitymme jatkossakin palvelemaan asiakkaitamme, ajamaan tehtaitamme turvallisesti ja tehokkasti ja parantamaan tulostamme sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että sen jälkeen.”

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2021



Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2021 vertailukaudesta 14,5 % ja oli 98,7 milj. euroa (115,4). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 0,7 milj. euroa.



Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 57,0 milj. euroa (71,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 41,6 milj. euroa (43,5).



Tammi–syyskuu 2021

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2021 vertailukaudesta 5,8 % ja oli 327,6 milj. euroa (347,8). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -13,9 milj. euroa.



Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 196,4 milj. euroa (222,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 131,3 milj. euroa (125,6).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2021



Käyttökate oli 4,2 milj. euroa (18,1). Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,2 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ja oli -0,8 milj. euroa (12,9).

Voitto ennen tuloveroja oli -1,8 milj. euroa (11,1) ja raportointikauden voitto -1,7 milj. euroa (10,9). Kauden verot olivat 0,1 milj. euroa (-0,3). Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi.

Tammi–syyskuu 2021



Käyttökate oli 38,1 milj. euroa (47,4). Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -1,9 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni ja oli 23,1 milj. euroa (31,0).

Voitto ennen tuloveroja oli 23,8 milj. euroa (25,4) ja raportointikauden voitto 18,2 milj. euroa (22,8).

Kauden tuloverot olivat -5,6 milj. euroa (-2,6). Vertailukauden tuoveroihin vaikuttivat positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi. Vuoden 2020 tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 -pandemian johdosta.



RAHOITUS



Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 48,2 milj. euroa (43,1). Velkaantumisaste oli 30,2 % (29,9 %) ja omavaraisuusaste 42,5 % (46,0 %).



Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa +0,7 milj. euroa (-5,5) eli +0,2 % (-1,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 1,2 milj. eurolla (2020: kasvatti rahoituskuluja 1,6 milj. eurolla).



Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.



Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -8,9 milj. euroa (20,1) ja tammi–syyskuussa 8,2 milj. euroa (39,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,14 euroa (0,68). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti käyttöpääoman kasvu sekä heikompi tulos.

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli -11,4 milj. euroa (+6,4). Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi–syyskuussa -23,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Toukokuussa 2021 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaika. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2024 asti.

Suominen laski kesäkuussa 2021 liikkeeseen 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,50 %:n korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 19 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Vuonna 2017 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina erääntyy lokakuussa 2022.

INVESTOINNIT



Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 14,0 milj. euroa (4,9) ja ne liittyivät pääasiassa meneillään olevaan kasvuinvestointeihin Italiassa ja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 15,0 milj. euroa (16,4).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Pandemia on lisännyt tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kysyntä alkoi hidastua etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta kysyntä alkoi palautua kolmannen neljänneksen lopulla. Pitkällä aikavälillä sekä markkina että Suominen odottavat kysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Suomisen taloudellinen asema on pysynyt vahvana pandemian aikana.

COVID-19-pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Edistyimme hyvin yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä vuoden kolmannella neljänneksellä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä toimipaikoillamme ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa (0 Q3/2020). Yhteensä syyskuun loppuun mennessä poissaoloon johtaneita tapaturmia on ollut 3 (1 Q1–Q3/2020).

Henkilöstötutkimuksemme, Suominen Vibe, on työkalumme jolla mittaamme ja kehitämme systemaattisesti henkilöstön sitoutumista. Tämänvuotinen tutkimus on meneillään.



Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Osana aktiivista työtämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siirrymme kaikilla Euroopan tehtaillamme fossiilittomaan sähköön.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten kuitukankaiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata yli kymmenen vastuullisten tuottetta vuodessa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lanseerasimme neljä tuotetta. Vuoden 2021 aikana olemme lanseeranneet yhteensä 13 vastuullista tuotetta.

Pakollinen koulutusohjelma uudistetuista liiketapaperiaatteistamme on meneillään ja tavoite on, että kaikki Suomisen työntekijät ovat suorittaneet koulutuksen marraskuun loppuun mennessä.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma



Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi



Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2021 oli 15 570 116 osaketta eli 27,0 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,41 euroa, alin 4,37 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,57 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,41 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2021 oli 254,1 milj. euroa.

Omat osakkeet



Suominen Oyj:n hallussa oli 634 661 omaa osaketta 30.9.2021.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 16 042 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.



Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa 2021 luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.



Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus



Suomisen 25.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.



Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2021.



Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät



Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2019–2021 2020–2022 2021–2023 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024 Osallistujat 16 henkilöä 17 henkilöä 19 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 546 000 756 500 470 000



Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019 – 2021

Suomisella oli myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka oli suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena oli yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Lisäosakejärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2021 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS



Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.



Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.



Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.



Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.



Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.



Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.



Hallituksen valtuutukset



Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET



Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.



NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Nordea Nordic Small Cap Fund ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstom Capital B.V:n edustajana;

Mikael Etola, toimistusjohtaja, Etola-yhtiöt, Oy Etra Invest Ab:n edustajana,

Jukka Perttula, hallituksen puheenjohtaja, Nordea Nordic Small Cap Fundin edustajana.





Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2021 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen toimintaympäristössä. Virukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyviä ongelmia. Nämä riskit ovat edelleen olemassa ainakin niin kauan kunnes riittävä rokotekattavuus saavutetaan Suomisen toimintamaissa.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Viimeaikainen kysynnän hidastuminen on luonnollisesti vaikuttanut myös joihinkin asiakkaisiimme. Toistaiseksi meillä ei ole ollut merkittäviä ongelmia asiakkaiden maksuissa ja siten emme näe, että luottoriskimme olisi merkittävästi kasvanut. Jatkamme asiakkaidemme taloudellisen tilanteen ja maksukäyttäytymisen seuraamista. COVID-19-pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun sai varastotasot epätasapainoon. Tämä vaikutti myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa hyödyimme siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Kysyntä alkoi palautua jo kolmannen neljänneksen lopussa, joissain tapauksissa jopa ennalta oletettua aikaisemmin.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (SUPD) lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja. Nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkineet tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021



Suominen toistaa näkymänsä vuodelle 2021, mutta markkinoiden ja Suomisen tuloksen volatiliteetin vuoksi antaa tarkempia tiedoja näkymistä.

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla ja on 47–53 milj. euroa. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset

kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen

toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI



Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 28.10.2021 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q3-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 25932019#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.



SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS



Suominen Oyj julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 3.2.2022 noin klo 9.30.





SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2021



Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.



TASE

1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 14 320 17 613 16 748 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 113 162 106 082 104 666 Käyttöoikeusomaisuuserät 16 344 14 309 17 784 Lainasaamiset − 3 650 3 978 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 777 768 Muut pitkäaikaiset saamiset 71 69 73 Laskennalliset verosaamiset 1 299 2 647 4 034 Pitkäaikaiset varat yhteensä 161 112 160 642 163 548 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 50 714 37 977 35 431 Myyntisaamiset 52 959 53 671 51 128 Lainasaamiset − 3 256 3 476 Muut lyhytaikaiset saamiset 5 615 5 693 5 675 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2 855 3 652 247 Rahavarat 103 182 48 742 57 877 Lyhytaikaiset varat yhteensä 215 325 152 991 153 833 Varat yhteensä 376 437 313 633 317 381 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 81 361 81 361 Omat osakkeet − -44 -44 Arvonmuutos- ja muut rahastot -7 2 -7 Kurssierot -7 801 -8 131 -13 933 Kertyneet voittovarat 55 257 34 344 41 962 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 159 682 144 074 145 882 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 14 006 13 444 13 320 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 662 769 774 Pitkäaikaiset varaukset 1 885 1 665 1 797 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 13 706 10 914 14 892 Muut pitkäaikaiset velat 4 17 17 Joukkovelkakirjalainat 132 857 82 563 82 862 Pitkäaikaiset velat yhteensä 163 119 109 372 113 662 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset − − 250 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 723 2 817 2 539 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 018 787 415 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 49 894 56 584 54 634 Lyhytaikaiset velat yhteensä 53 636 60 188 57 838 Velat yhteensä 216 755 169 559 171 499 Oma pääoma ja velat yhteensä 376 437 313 633 317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Liikevaihto 98 654 115 435 327 634 347 808 458 893 Hankinnan ja valmistuksen kulut -93 182 -95 751 -285 220 -295 320 -389 123 Bruttokate 5 472 19 684 42 414 52 488 69 770 Liiketoiminnan muut tuotot 696 694 2 404 2 031 2 584 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 034 -6 450 -19 562 -20 740 -27 946 Tutkimus- ja kehityskulut -678 -807 -1 872 -2 131 -2 767 Liiketoiminnan muut kulut -298 -215 -317 -685 -2 150 Liikevoitto -842 12 907 23 067 30 962 39 492 Nettorahoituskulut -969 -1 761 684 -5 518 -5 582 Voitto ennen tuloveroja -1 811 11 146 23 751 25 444 33 910 Tuloverot 112 -270 -5 554 -2 622 -3 794 Raportointikauden voitto -1 699 10 877 18 197 22 822 30 116 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,03 0,19 0,32 0,40 0,52 Laimennettu -0,03 0,19 0,31 0,40 0,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Raportointikauden voitto -1 699 10 877 18 197 22 822 30 116 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 1 968 -5 976 6 691 -9 252 -15 504 Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät − − − -327 -327 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -255 447 -559 479 929 Yhteensä 1 713 -5 529 6 132 -9 100 -14 902 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos − − − − -8 Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät − − − − -10 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot − − − − 3 Yhteensä − − − − -15 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 713 -5 529 6 132 -9 100 -14 917 Raportointikauden laaja tulos yhteensä 14 5 347 24 329 13 722 15 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Oma pääoma 1.1.2021 11 860 24 681 81 361 -44 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − − Laaja tulos yhteensä − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − 90 44 Osingonjako ja varojen jako − − -5 759 − Oma pääoma 30.9.2021 11 860 24 681 75 692 −





1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 -13 933 -7 41 962 145 882 Raportointikauden voitto − − 18 197 18 197 Muut laajan tuloksen erät 6 132 − − 6 132 Laaja tulos yhteensä 6 132 − 18 197 24 329 Osakeperusteiset maksut − − 900 900 Omien osakkeiden luovutus − − -44 90 Osingonjako ja varojen jako − − -5 759 -11 519 Oma pääoma 30.9.2021 -7 801 -7 55 257 159 682





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − − Laaja tulos yhteensä − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − 92 − Osingonjako − − − − Oma pääoma 30.9.2020 11 860 24 681 81 361 -44





1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452 Raportointikauden voitto − − 22 822 22 822 Muut laajan tuloksen erät -8 838 -262 − -9 100 Laaja tulos yhteensä -8 838 -262 36 537 13 722 Osakeperusteiset maksut − − 684 684 Omien osakkeiden luovutus − − − 92 Osingonjako − − -2 876 -2 876 Oma pääoma 30.9.2020 -8 131 2 34 344 144 074





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − − Laaja tulos yhteensä − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − 92 − Osingonjako − − − − Oma pääoma 31.12.2020 11 860 24 681 81 361 -44





1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452 Raportointikauden voitto − − 30 116 30 116 Muut laajan tuloksen erät -14 640 -270 -7 -14 917 Laaja tulos yhteensä -14 640 -270 30 109 15 199 Osakeperusteiset maksut − − 1 015 1 015 Omien osakkeiden luovutus − − − 92 Osingonjako − − -2 876 -2 876 Oma pääoma 31.12.2020 -13 933 -7 41 962 145 882

RAHAVIRTALASKELMA



1 000 euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto 18 197 22 822 30 116 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 20 919 25 672 34 626 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 39 116 48 494 64 742 Nettokäyttöpääoman muutos -23 203 -2 251 -1 023 Rahoituserät -2 272 -3 224 -4 289 Tuloverot -5 449 -3 882 -2 438 Liiketoiminnan rahavirta 8 192 39 137 56 991 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 609 -6 474 -10 885 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 4 − 12 Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä 2 123 − − Investointien rahavirta -11 482 -6 474 -10 873 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 50 000 − − Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut -939 − − Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot − 15 000 15 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -1 998 -31 316 -31 968 Lainasaamisten takaisinmaksu 9 301 − − Osingonjako ja pääoman palautus -11 520 -2 876 -2 876 Rahoituksen rahavirta 44 845 -19 192 -19 845 Rahavarojen muutos 41 555 13 471 26 274 Rahavarat raportointikauden alussa 57 877 37 741 37 741 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 3 750 -2 470 -6 138 Rahavarojen muutos 41 555 13 471 26 274 Rahavarat raportointikauden lopussa 103 182 48 742 57 877

TUNNUSLUVUT

7-9/

2021 7-9/

2020 1-9/

2021 1-9/

2020 1-12/

2020 Liikevaihdon muutos, % * -14,5 11,7 -5,8 9,7 11,5 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 5,5 17,1 12,9 15,1 15,2 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 4,3 15,7 11,6 13,6 13,3 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -0,9 11,2 7,0 8,9 8,6 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,0 -1,5 0,2 -1,6 -1,2 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -1,8 9,7 7,2 7,3 7,4 Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % -1,7 9,4 5,6 6,6 6,6 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 343 2 411 14 016 4 867 10 406 Poistot, 1 000 euroa 5 082 5 200 14 984 16 416 21 432 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − 16,7 15,7 21,6 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − 11,8 13,8 16,7 Omavaraisuusaste, % − − 42,5 46,0 46,0 Velkaantumisaste (gearing), % − − 30,2 29,9 25,4 Henkilöstö keskimäärin − − 709 687 689 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,03 0,19 0,32 0,40 0,52 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,03 0,19 0,31 0,40 0,52 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,16 0,35 0,14 0,68 0,99 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 2,77 2,50 2,53 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 624 558 57 568 341 57 568 341 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 4,41 4,95 5,08 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 4,37 2,00 2,00 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 6,41 5,36 5,36 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 5,57 3,66 4,29 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 254,1 285,0 292,4 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 15 570 116 6 483 441 12 937 753 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 27,0 11,3 22,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 148 706 95 914 99 892 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 723 2 817 2 539 Korolliset saamiset ja rahavarat -103 182 -55 648 -65 331 Korolliset nettovelat 48 247 43 084 37 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Raportointikauden voitto 18 197 22 822 30 116 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 601 008 57 543 631 57 549 842 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 58 019 324 57 727 013 57 796 591 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton 0,32 0,40 0,52 Laimennettu 0,31 0,40 0,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 8 192 39 137 56 991 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 558 57 568 341 57 568 341 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,14 0,68 0,99



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Oma pääoma yhteensä = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 159 682 144 074 145 882 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 558 57 568 341 57 568 341 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,77 2,50 2,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 558 57 568 341 57 568 341 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 4,41 4,95 5,08 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 254,1 285,0 292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 15 570 116 6 483 441 12 937 753 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 601 008 57 543 631 57 549 842 Osakkeiden vaihto, % 27,0 11,3 22,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Liikevoitto 23 067 30 962 39 492 + Poistot ja arvonalentumiset 14 984 16 416 21 432 Käyttökate 38 051 47 378 60 924

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 122 283 306 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 894 4 583 10 100 Bruttoinvestoinnit 14 016 4 867 10 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Korolliset velat 149 286 96 295 100 293 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 143 2 437 2 138 Korolliset saamiset − -6 905 -7 454 Rahavarat -103 182 -48 742 -57 877 Korolliset nettovelat 48 247 43 084 37 101 Korolliset velat 149 286 96 295 100 293 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 143 2 437 2 138 Korollisten velkojen nimellisarvo 151 429 98 731 102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 25 491 21 627 30 116 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 144 074 136 871 132 452 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020 / 31.12.2019 / 31.3.2020 145 882 132 452 135 868 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021 / 31.3.2020 / 30.6.2020 152 227 135 868 138 551 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021/ 30.6.2020 / 30.9.2020 159 386 138 551 144 074 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 159 682 144 074 145 882 Keskiarvo 152 250 137 563 139 365 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,7 15,7 21,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682 144 074 145 882 Korolliset velat 149 286 96 295 100 293 Sijoitettu pääoma 308 968 240 368 246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 31 596 32 367 39 492 Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 476 942 925 Yhteensä 32 073 33 310 40 416 Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 240 368 246 660 241 615 Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019 / 31.3.2020 246 175 241 615 240 761 Sijoitettu pääoma 31.3.2021 / 31.3.2020 / 30.6.2020 252 608 240 761 238 195 Sijoitettu pääoma 30.6.2021/ 30.6.2020 / 30.9.2020 308 615 238 195 240 368 Sijoitettu pääoma 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 308 968 240 368 246 175 Keskiarvo 271 347 241 520 241 423 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,8 13,8 16,7

Rahoitustuottoihin ei sisällytetä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen varojen käyvän arvon muutosta.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682 144 074 145 882 Taseen loppusumma 376 437 313 633 317 381 Saadut ennakot -430 -248 -23 376 008 313 385 317 358 Omavaraisuusaste, % 42,5 46,0 46,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Korolliset nettovelat 48 247 43 084 37 101 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682 144 074 145 882 Velkaantumisaste, % 30,2 29,9 25,4



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN



1 000 euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Suomi 2 087 2 473 3 180 Muu Eurooppa 124 512 115 215 156 060 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 199 523 227 180 295 975 Muut maat 1 512 2 941 3 678 Yhteensä 327 634 347 808 458 893

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 57 048 67 402 71 904 66 829 71 947 77 162 73 170 Eurooppa 41 634 46 251 43 432 44 276 43 542 45 047 37 054 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -28 -6 -2 -19 -54 -38 -21 Yhteensä 98 654 113 647 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 98 654 113 647 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203 Vertailukelponen käyttökate 4 240 15 277 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282 % liikevaihdosta 4,3 13,4 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2 Käyttökate 4 240 15 277 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282 % liikevaihdosta 4,3 13,4 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät − − − − − − − Liikevoitto -842 10 317 13 592 8 530 12 907 12 391 5 664 % liikevaihdosta -0,9 9,1 11,8 7,7 11,2 10,1 5,1 Nettorahoituskulut -969 -1 613 3 266 -64 -1 761 -1 813 -1 945 Voitto ennen tuloveroja -1 811 8 704 16 858 8 466 11 146 10 579 3 719 % liikevaihdosta -1,8 7,7 14,6 7,6 9,7 8,7 3,4

LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.



Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2021 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 042 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2021 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 90 445 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän 2019 ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2020–2021 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitutusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 104 666 16 748 121 584 20 020 121 584 20 020 Investoinnit ja lisäykset 13 894 122 4 583 283 10 100 306 Myynnit ja vähennykset − − 0 − 0 − Poistot ja arvonalentumiset -9 969 -2 615 -11 077 -2 675 -14 354 -3 549 Kurssierot ja muut muutokset 4 571 65 -9 008 -15 -12 664 -29 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 113 162 14 320 106 082 17 613 104 666 16 748

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 17 784 14 319 14 319 Lisäykset 599 2 852 7 410 Myynnit ja vähennykset -59 -9 -80 Poistot ja arvonalentumiset -2 399 -2 664 -3 530 Kurssierot ja muut muutokset 419 -190 -335 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16 344 14 309 17 784

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 100 293 109 163 109 163 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 2 539 16 986 16 986 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -1 998 -31 316 -31 968 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset − 15 000 15 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 226 201 276 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -41 -291 -625 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 936 2 309 3 001 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 61 -72 -130 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 723 2 817 2 539 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 14 892 10 464 10 464 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 380 2 929 7 744 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -29 − -3 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 936 -2 309 -3 001 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 399 -169 -312 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 13 706 10 914 14 892 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 82 862 81 714 81 714 Joukkovelkakirjalainojen nostot 50 000 − − Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 933 850 1 148 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset -939 − − Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 132 857 82 564 82 862 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 286 96 294 100 293

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Muut vastuut Vuokravastuut 101 135 104 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 1 883 4 872 6 586 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 251 − 34 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 3 967 8 083 4 317 Muut omat vastuut 26 911 28 055 33 452 Yhteensä 30 878 36 137 37 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Valuuttatermiinit suojauslaskentaa ei sovelleta 1 917 -43 3 965 -12 2 991 60

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU



a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat d. Kirjanpitoarvo e. Käypä arvo





Luokittelu 1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 421 421 Myyntisaamiset − 52 959 − 52 959 52 959 Johdannaissaamiset 5 − − 5 5 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 284 − 284 284 Rahavarat − 103 182 − 103 182 103 182 Yhteensä 30.9.2021 5 156 426 421 156 851 156 851





1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 − 421 768 768 Lainasaamiset 3 476 3 978 − 7 454 7 454 Myyntisaamiset − 51 128 − 51 128 51 128 Johdannaissaamiset 61 − − 61 61 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 378 − 378 378 Rahavarat − 57 877 − 57 877 57 877 Yhteensä 31.12.2020 3 885 113 360 421 117 666 117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.



RAHOITUSVELAT



30.9.2021 31.12.2020 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 132 857 136 738 135 000 82 862 87 661 85 000 Vuokrasopimusvelat 13 706 13 706 13 706 14 892 14 892 14 892 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 146 562 150 444 148 706 97 754 102 553 99 892 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat 2 723 2 723 2 723 2 539 2 539 2 539 Korkovelat 2 353 2 353 2 353 522 522 522 Johdannaisvelat 47 47 47 1 1 1 Muut lyhytaikaiset velat 679 679 679 552 552 552 Ostovelat 36 158 36 158 36 158 42 024 42 024 42 024 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 41 961 41 961 41 961 45 639 45 639 45 639 Yhteensä 188 523 192 405 190 667 143 393 148 191 145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET



1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat ja velat Valuuttatermiinit, saamiset − 5 − Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä − 5 421 Käypään arvoon arvostetut johdannaiset Valuuttatermiinit, velat − -47 − Yhteensä − -47 −

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.



Liite