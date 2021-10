English Swedish

Pressmeddelande

28 October 2021

Immunicum bjuder in till investerarmöte med bolagets VD

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget måndagen den 15 november bjuder in till ett möte där bolagets investerare för första gången får träffa Immunicums vd, Erik Manting och andra medlemmar ur ledningsgruppen. De kommer att svara på frågor om bolagets vision, kliniska studier och hur man arbetar med att addressera viktiga utmaningar inom området för cancerterapi.

Mötet är tänkt att vara av informell karaktär och deltagarna välkomnas att ställa frågor. Antalet deltagarplatser är begränsat, därför gäller först-till-kvarn-principen.

“Vi är dedikerade vår strategi liksom att hålla kontakten med våra investerare. Efter en lång period av Covid 19-relaterade restriktioner ser jag fram emot att personligen få träffa nuvarande aktieägare, investerare och andra intressenter för första gången sedan jag blev Immunicums vd”, säger Erik Manting, CEO på Immunicum.

Evenemanget kommer att hållas på engelska men alla som vill ställa frågor på svenska är välkomna att göra det. Efter samtalet ges tillfälle till mingel där det serveras ett lättare tilltugg och något att dricka.

Datum: måndagen den 15 november

Plast: Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm (Tändstickspalatset)

Tid: 18.00 - 19.00, registrering från 17.30

Vänligen anmäl ditt intresse att deltaga genom att skicka mail till ir@immunicum.com innan den 10 november.





FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 8 732 8400

E-mail: ir@immunicum.com

About Immunicum AB (publ)

Immunicum is a biopharmaceutical company focused on hard-to-treat established tumors and the prevention of cancer recurrence, two key challenges in oncology. We are leveraging our unparalleled expertise in allogeneic dendritic cell biology to develop an advanced clinical pipeline of novel, off-the-shelf, cell-based therapies for solid and blood-borne tumors. Based in Sweden and the Netherlands, Immunicum is publicly traded on the Nasdaq Stockholm.

www.immunicum.com

Bilaga