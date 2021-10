Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

French English

Charenton-le-Pont, le 28 octobre 2021

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

Ventes des 9 premiers mois 2021 à 121,9 M€, soit -3,1% à taux de change constant mais en progression de + 3,0% hors effets non récurrents(1)

Un chiffre d’affaires au 3ème trimestre en hausse de + 2,7%, soit 40,8 M€ :

- France : poursuite de l’amélioration avec un recul des ventes limité à -1,2%, soit 17,7 M€ contre un recul de -2,0% au 2ème trimestre

- International : une croissance des ventes de + 5,8% à 23,1 M€ après un recul de -7,1% au 2ème trimestre

Bonne contribution au redressement des ventes en Amérique du nord et au Brésil

Un contexte international de tensions sur plusieurs points de la chaîne d’approvisionnement dont l’impact net potentiel sur le 4ème trimestre ne peut être encore évalué mais qui font l’objet de mesures adaptées

Maintien de la stratégie privilégiant la rentabilité des volumes vendus





(1) : Retraitement de l’impact de la nouvelle organisation commerciale aux USA début 2020 et de l’impact des ventes en vrac destinées au gel hydro-alcoolique en Lituanie, globalement évalués à 7,8 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre 2020.

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) communique aujourd’hui son chiffe d’affaires non audité du 3ème trimestre 2021, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, et celui des 9 premiers mois de l’année 2021.

Pour rappel : le Chiffre d’affaires du Groupe est désormais présenté selon deux Clusters, France et International, en cohérence avec la nouvelle organisation managériale du Groupe mise en place au 1er janvier 2021 et ce, afin de refléter l’évolution de l’activité à la suite des différentes cessions opérées depuis 2019 (notamment les activités en Pologne, cédées le 21 octobre 2020 et Moncigale, cédée le 16 février 2021).

Ventes ( * ) à fin septembre 202 1

En M€ 9 Mois 2020 Croissance organique Effet de Change 9 Mois 2021 Croissance organique

(exc. change) Croissance publiée (incl.change) France



56,2



0,6



0,0



56,8



1,0%



1,0% International



70,4



-4,5



-0,8



65,1



-6,4%



-7,6% TOTAL MBWS 126,6 -3,9 -0,8 121,9 -3,1% -3,8%

(*) Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif à la cession des activités en Pologne et de Moncigale

Ventes ( * ) du 3 ème Trimestre 202 1

En M€ T3 2020 Croissance organique Effet de Change T3 2021 Croissance organique

(exc. change) Croissance publiée (incl.change) France



17,9



-0,2



0,0



17,7



-1,2%



-1,2% International



21,9



1,3



-0,1



23,1



5,8%



5,4% TOTAL MBWS 39,8 1,1 -0,1 40,8 2,7% 2,5%

(*)Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif à la cession des activités en Pologne et de Moncigale

Détail par Cluster

France

A fin septembre, le chiffre d’affaires du Cluster France s’établit à 56,8 M€, en hausse de +1,0% par rapport à fin septembre 2020, avec un 3ème trimestre 2021 en faible repli de -1,2%.

En effet, dans un marché des spiritueux en léger ralentissement où la concurrence reste vive, le Groupe a poursuivi sa stratégie privilégiant la valeur au volume, tout en optimisant sa politique commerciale par réseau de distribution.

Après les fermetures des hôtels, bars et restaurants sur le premier semestre, le réseau Hors Domicile marque un redémarrage progressif sur le 3ème trimestre, au détriment de l’activité en Grande Distribution. Le marché des Blend de moins de 12 ans est particulièrement impacté avec une baisse de -1,3% enregistrée sur la période. Le redressement de l’activité Hors Domicile est toutefois freiné par la mise en place du Pass sanitaire.

Dans ce contexte global, les marques du Groupe maintiennent néanmoins globalement leur position (hormis un ralentissement des volumes William Peel) ou gagnent des parts de marché comme Sobieski grâce à un fort soutien promotionnel ciblé.

A fin septembre, le Cluster France continue également d’enregistrer la contribution des ventes de la marque de whisky irlandais, Paddy, dont la distribution a été reprise en juin 2020.

International

Avec un troisième trimestre en progression de +5,8%, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2021 du Cluster International s’établit à 65,1 M€, limitant son recul à -6,4% par rapport à fin septembre 2020. Le principal contributeur de ce retour à la croissance est le continent américain (USA, Canada et Brésil).

En effet, retraité des effets mécaniques et non récurrents positifs intervenus au premier semestre 2020 (à savoir, l’impact du nouveau système de distribution aux USA ayant conduit à la constitution de stocks initiaux et les très fortes ventes de vrac destinées au gel hydro-alcoolique en Lituanie), les ventes retraitées du Cluster International seraient en hausse +4,7% à fin septembre 2021.

Sur les 9 premiers mois de l’année, la tendance des ventes en Europe de l’ouest reste en ligne avec celle du premier semestre. Au Bénélux, la recherche prioritaire de la valeur par rapport au volume a entraîné un léger effritement du chiffre d’affaires. Ces éléments ont été partiellement compensés par la réouverture du On-trade au Royaume-Uni, principal lieu de consommation de la marque Marie Brizard. Le redémarrage de marchés comme le Danemark, amorcé au 2ème trimestre, s’est poursuivi sur le troisième trimestre.

A fin septembre, à l’instar du premier semestre, le chiffre d’affaires dans les Pays Baltes reste impacté par un marché des ventes de vrac en fort recul. Sur le troisième trimestre, une légère reprise d’activité et la politique volontariste de hausse de prix a toutefois permis de limiter le retard de chiffre d’affaires, accompagné d’un léger redressement de celui des marques sur ses marchés Export. Ce trimestre marque également un redressement de l’activité en Bulgarie qui continue de bénéficier d’un contrat de sous-traitance démarré en juillet 2020. En Pologne, en ligne avec le premier semestre, le 3ème trimestre a connu une bonne tenue des ventes de William Peel à l’ancienne filiale du Groupe.

Aux USA, le troisième trimestre voit se matérialiser des éléments favorables qui permettent d’enrayer partiellement l’évolution défavorable du premier semestre 2021 par rapport à 2020, avec une amélioration au niveau des ventes de Sobieski et une bonne dynamique des ventes du distributeur local des marques Sobieski et Gautier en comparaison avec certaines marques concurrentes. Les marques Gautier et Sobieski enregistrent également des progressions au Canada. L’activité au Brésil est quant à elle portée par les ventes de Cutty Sark et de nos marques locales, ainsi que par une politique de hausse des prix depuis le mileu de l’année 2021. A fin septembre, les ventes de cette zone restent affectées par cet effet base de comparaison et un mix produit défavorable sur les USA.

La région Asie-Pacifique connait depuis le début d’année des évolutions contrastées selon les pays. Le Japon reste en fort recul sous l’effet persistant du Covid. En Australie, après une croissance très soutenue au premier semestre, en particulier la marque Marie Brizard, le chiffre d’affaires affiche une légère baisse au troisième trimestre (qui souffre d’une base de comparaison élevée par rapport à 2020 – Cf. effets vases communicants entre off et on-trade) qui n’est que partiellement compensée par le rebond en Corée et à Taiwan.

Calendrier financier : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2021 : 17 février 2022

