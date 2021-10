EXEL INDUSTRIES :Chiffre d’affaires 4ième trimestre 2020–21: +5,5% / Chiffre d’affaires annuel 2020-21: + 16,2%

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 28 octobre 2021

Chiffre d’affaires 4ième trimestre 2020–21: +5,5%







Chiffre d’affaires annuel 2020-21: + 16,2%





Chiffre d'affaires T4 en M€



2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVERISATION AGRICOLE 76.4 88.9 + 12.5 + 11.8 + 16.4% + 15.4% ARRACHAGE DE BETTERAVES 60.4 71.7 + 11.3 + 12.4 + 18.8% + 20.5% PULVERISATION ET ARROSAGE DU JARDIN 31.7 23.1 - 8.7 - 9.7 - 27.4% - 30.7% PULVERISATION INDUSTRIELLE 61.2 58.7 - 2.5 - 2.9 - 4.1% - 4.8% Groupe EXEL Industries 229.7 242.4 + 12.7 + 11.5 + 5.5% + 5.0%

Chiffre d'affaires 12 mois en M€



2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVERISATION AGRICOLE 332.1 380.9 + 48.8 + 53.9 + 14.7% + 16.2% ARRACHAGE DE BETTERAVES 114.2 135.5 + 21.4 + 23.3 + 18.7% + 20.4% PULVERISATION ET ARROSAGE DU JARDIN 121.1 132.4 + 11.3 + 10.5 + 9.4% + 8.7% PULVERISATION INDUSTRIELLE 187.0 227.9 + 40.9 + 35.1 + 21.9% + 18.8% Groupe EXEL Industries 754.4 876.8 + 122.4 + 122.8 + 16.2% + 16.3%

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

CA 4ième trimestre 2020-2021

Avec un chiffre d’affaires de 242,4M€, le quatrième trimestre 2020-2021 affiche une croissance de +5,5% malgré des effets de base défavorables liée à une forte reprise au 4ème trimestre 2020 dans l’industrie et dans le jardin. A taux de change et périmètre comparables, les facturations du trimestre sont en croissance de +5,0% à 241,2M€. Les taux de change ont affecté négativement le chiffre d’affaires de -1.2M€. Malgré les difficultés d’approvisionnement et de logistique qui ont concerné toutes nos activités, le Groupe est parvenu à croître dans ce contexte mondial difficile.

PULVERISATION AGRICOLE, CA de 88,9M€ en croissance de 12,5M€ (+16,4%).





L’activité progresse grâce à la bonne tenue de l’Amérique du Nord dans les automoteurs (+10%) et de l’Europe (France, Allemagne notamment) dans toutes les gammes de produits. D’autre part, les rebonds en Asie Pacifique des différentes marques ont permis de soutenir la croissance du chiffre d’affaires. Néanmoins, la pénurie de composants électroniques a perturbé les usines de manière plus marquée qu’au T3, ce qui a généré quelques semaines de retards de livraison.

ARRACHAGE DE BETTERAVES, CA de 71,7M€ en croissance de 11,3M€ (+18,8%).





Les ventes de machines neuves ont significativement progressé sur le trimestre tant en France qu’en Allemagne. Par ailleurs, les différents programmes de subventions gouvernementales continuent de stimuler les ventes de la gamme Terra Variant. Enfin les ventes de machines d’occasion et pièces détachées ont été plutôt stables sur la période.

ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN, CA de 23,1M€ en retrait de 8,7M€ (-27,4%).





Plusieurs facteurs expliquent la baisse du chiffre d’affaires : d’une part le 4ème trimestre 2020 était à un niveau exceptionnel dans un contexte de reprise post covid. D’autre part, les ventes ont connu une baisse en aout/septembre à cause d’un été moins sec que les précédents en Angleterre et en France. Les tensions sur les matières premières et la logistique perturbent la production et les livraisons.

INDUSTRIE, CA de 58,7M€ en baisse de 2,5M€ (-4,1%).





Malgré une base de comparaison défavorable avec une reprise forte au 4ème trimestre 2020, le niveau des facturations des activités de pulvérisation industrielle et des tuyaux techniques est malgré tout resté solide, soutenu par l’Asie et en léger retrait en Europe et en Amérique du Nord. L’introduction des nouvelles gammes de produits et la diversification notamment dans l’industrie du bois ont permis de soutenir le chiffre d’affaires sur ce trimestre.

CA annuel 2020-21

Le chiffre d’affaires annuel de 876,8M€ en croissance de +16% intègre un effet périmètre de +11M€ lié à l’acquisition de la société Intec en Janvier 2020 et des effets de change négatifs, notamment liés au dollar américain (-11,6m€).

PULVERISATION AGRICOLE





Les aides gouvernementales et la très bonne orientation des prix des matières premières agricoles ont conduit les agriculteurs à investir dans le renouvellement des machines agricoles, quelles que soient les zones géographiques où nos marques sont présentes. L’augmentation des prix de l’acier et du transport, notamment, a nécessité l’ajustement de notre politique tarifaire. Les chaînes d’approvisionnement restent perturbées par la pénurie de composants et nécessitent d’adapter la production en conséquence, sans toutefois que les retards de livraisons ne soient critiques.

ARRACHAGE DE BETTERAVES





Les facturations de l’année sont en forte augmentation comme anticipé les trimestres précédents. Les volumes d’arracheuses de betteraves ont significativement progressé sur l’année tout comme les Terra Variant dans l’épandage de lisier et digestats de méthanisation, grâce aux actions commerciales fortes initiées. Enfin, le prix des betteraves a été légèrement plus favorable en 2021 qu’en 2020.

ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN





Après une année 2020 exceptionnelle notamment au 4ème trimestre, cette bonne dynamique s’est poursuivie tout au long de 2021, avec notamment un meilleur étalement des ventes par rapport à 2020, et un très fort 1er semestre. Les augmentations continues des prix des matières premières et de la logistique ont nécessité un ajustement de nos tarifs. Notre taux de service est malgré tout resté à un niveau acceptable.

INDUSTRIE





Les marchés sous-jacents (automobile, ameublement, construction, industrie) ont bénéficié sur l’exercice de la reprise économique. Cependant, les dynamiques restent différentes selon ces marchés et notamment dans l’automobile. Nos ventes de tuyaux techniques progressent malgré les difficultés d’approvisionnement des matières plastiques.

Perspectives

PULVERISATION AGRICOLE

Fin des aides en Amérique du Nord courant 2021 et fin 2022 en Europe

Les prix des matières premières agricoles devraient rester élevés

Poursuite de la demande liée à la reprise économique post covid et aux exigences d’amélioration des performances

Carnet de commandes en hausse et en avance par rapport à l’exercice 2020-21

Rationalisation des offres produits





ARRACHAGE DE BETTERAVES





Stabilisation des ventes de machines neuves

Poursuite de la diversification dans la gamme Terra Variant, sur de nouvelles géographies





ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN





L’activité devrait être soutenue au moins en début d’exercice du fait des inquiétudes des distributeurs au regard des pénuries des matières plastiques.

INDUSTRIE

Les marchés sous jacents (automobile, ameublement, construction…) sont attendus en croissance

Les pénuries de composants devraient continuer de perturber nos délais de livraison





Le groupe confirme sa confiance sur les perspectives en général, et en particulier grâce à notre stratégie multi-activités, donnant de la stabilité. Par ailleurs, notre développement dans l’industrie nautique est entré dans sa phase d’intégration depuis le 1er octobre.

Prochains rendez-vous

Le 17 décembre avant bourse, résultats annuels 2020-21

Le 25 janvier après bourse, chiffre d’affaires 1er trimestre 2021-22

A propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité et en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux. EXEL Industries emploie plus de 3 500 personnes dans 34 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com.

Yves BELEGAUD

Directeur Général groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Thomas GERMAIN

C.F.O / Communication Financière direction.communication@exel-industries.com

