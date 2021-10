Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 29.10.2021, klo 10.30



ILKKA-YHTYMÄ OYJ LISÄSI OMISTUSTAAN KPK YHTIÖT OYJ:SSÄ



Ilkka-Yhtymä Oyj on tänään allekirjoittanut kauppasopimuksen Alma Media Oyj:n kanssa koskien yhteensä 24 379 KPK Yhtiöt Oyj:n osakkeen ostoa. Kyseiset A-sarjan osakkeet vastaavat 0,53 prosenttia KPK Yhtiöt Oyj:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 5,64 prosenttia osakemäärästä.



Ilkka-Yhtymän omistusosuus KPK Yhtiöt Oyj:ssä nousee äänimäärältään nykyisestä 19,92 prosentista 20,45 prosenttiin ja osakemäärältään nykyisestä 14,79 prosentista 20,43 prosenttiin. Kaupan toteuduttua KPK Yhtiöt Oyj:stä tulee Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö ja se yhdistetään kaupan toteutumishetkestä lukien osakkuusyrityksenä Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen.



Viime vuoden tilinpäätöksessä KPK Yhtiöt Oyj:n tilikauden liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,6 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 37,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 76,1 prosenttia vuoden lopussa.



- Ilkka-Yhtymä on toiminut pitkäaikaisena omistajana KPK Yhtiöt Oyj:ssä ja nyt meille tuli mahdollisuus kasvattaa omistustamme. Yhtiön tase on vahva ja se on aktiivisesti kehittänyt ja kasvattanut liiketoimintaansa. Olemme jatkossakin rakentava osakkeenomistaja ja haluamme olla kehittämässä yhtiötä yhdessä muiden omistajien kanssa, kommentoi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pirhonen.





Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 470 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.