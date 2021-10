AS Inbank AT1 võlakirjade märkimistulemused

English Estonian

Täna, 29. oktoobril 2021 lõppes AS Inbank AT1 võlakirjade suunatud pakkumine. Kokkuvõttes märkis esimese taseme omavahendite koosseisu kuuluvaid võlakirju 15 investorit summas 4,5 miljonit eurot.

Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul võimaldab AT1 võlakirjade väljaandmine täita regulaatori poolt seatud kapitalinõudeid, mõjutamata seejuures aktsionäride poolt teenitavat omakapitali tootlust. „Kaasatud raha mitmekesistab Inbanki kapitalistruktuuri ja toetab meie kiiret rahvusvahelist kasvu,“ ütles Põldoja.

Tavapärase allutatud võlakirjast kõrgema riskitasemega AT1 võlakirjade aastane intressimäär on 7,5% ning intressi makstakse kord kvartalis. Võlakirjad on välja antud tähtajatult, ent Inbankil on õigus võlakirjad viie aasta möödudes investoritelt tagasi osta.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

