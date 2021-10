COIL : DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021 QUI CONFIRMENT LA DYNAMIQUE DE REDRESSEMENT

English French Dutch

DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021 QUI CONFIRMENT LA DYNAMIQUE DE REDRESSEMENT

Chiffre d’affaires : 12,5 M€ en croissance de 6,5 %

EBITDA : 3,0 M€, soit 24,4% du chiffre d’affaires

Résultat net : 1,0 M€ , soit 7,6 % du chiffre d’affaires

E ndettement financier net : 25 % des fonds propres au 30 juin 2021

Perspectives 2021 : chiffre d’affaires annuel supérieur à 23,5 M€ et redressement de la rentabilité par rapport à 2020





COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats du premier semestre 2021.

Faits marquants du semestre





Après un exercice 2020 fortement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie du COVID-19, COIL a enregistré au premier semestre 2021 une nette amélioration de ses performances dans un contexte toutefois encore affecté par les conséquences de la crise sanitaire. Malgré une demande soutenue, les ventes de la Société ont été perturbées par l’allongement des délais de livraison d’aluminium de qualité anodique par les laminoirs européens du fait de la très forte demande rencontrée dans d’autres secteurs d’activité, ainsi que par des difficultés pour soutenir physiquement ses ventes vers le marché asiatique du fait des restrictions internationales et du manque de capacité logistique.

Dans ce contexte, COIL a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d’affaires de 12,45 M€, en croissance de 6,5 % par rapport à l’année précédente. En sens négatif, le chiffre d’affaires des offres packagées incluant le métal (21 % du CA semestriel) a baissé de 18 % par rapport au premier semestre 2020, notamment en raison des très longs délais de livraison vers l’Asie. En sens positif, le chiffre d’affaires des services de sous-traitance (79 % du CA semestriel) a progressé de 16 % et a été porté par une demande soutenue sur les marchés finaux de la construction et de l'architecture qui s’est accompagnée au deuxième trimestre d’un mouvement de restockage dans la chaîne de distribution en Europe.

Sur le plan opérationnel, COIL a rationnalisé sa capacité de production afin de variabiliser ses coûts au maximum. La reprise des activités de sous-traitance et les améliorations consécutives de productivité ont eu une incidence favorable sur les opérations.

Résultats





La progression du chiffre d’affaires de la Société et l'évolution de son mix-produit vers la sous-traitance avec un moindre poids du métal dans les ventes, associées à la rationalisation de la structure de coûts fixes, conduisent à un net redressement des indicateurs de rentabilité.

L’EBITDA s’élève ainsi à 3,0 M€, soit 24,4% du chiffre d’affaires. Il progresse de 3,1 M€ par rapport au premier semestre 2020, principalement en raison de la croissance de la marge brute et de la diminution de l’ensemble des charges opérationnelles.

Après des amortissements quasi-stables à 1,9 M€, le résultat opérationnel s’améliore fortement pour atteindre 1,1 M€, soit 9,1 % du chiffre d’affaires, comparé à une perte de (1,9) M€ au premier semestre 2020.

Le résultat net avant impôts ressort à 1,0 M€ ; il comprend un résultat financier en amélioration à (0,2) M€.

Le résultat net du premier semestre 2020 est bénéficiaire de 1,0 M€, contre une perte de (2,1) M€ au premier semestre 2020.

Compte de résultat simplifié





en M€ S1 2021 S1 2020 Chiffre d’affaires 12,45 11,69 EBITDA 1 3,04 (0,05) en % CA 24,4% (0,5) % Résultat opérationnel 1,13 (1,86) en % CA 9,1% (15,9)% Résultat avant impôts 0,95 (2,06) Résultat net 0,95 (2,07) en % CA 7,6% (17,7)%

Bilan





Au 30 juin 2021, COIL poursuit l’amélioration de sa structure financière. Compte tenu des résultats du semestre, les capitaux propres s’établissent à 28,1 M€, en augmentation de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2020. L’endettement financier net diminue de 1,6 M€ par rapport au 31 décembre 2020 pour s’élever à 7,1 M€ et représenter 25,2 % des fonds propres, contre 31,9 % au 31 décembre 2020 et 30,2 % au 30 juin 2020.

Perspectives





Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 (6,4 M€) est en croissance de 20,9 % par rapport au troisième trimestre 2020. Les ventes de sous-traitance confirment leur reprise (+ 27 %) tandis que les offres packagées sont en légère progression (+ 1,6 %) grâce à la croissance des ventes en Europe et en Russie qui compense la contraction des marchés asiatiques. En conséquence, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2021 s’élève à 18,8 M€, en progression de 11 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Malgré un effet de base moins favorable, COIL devrait enregistrer des ventes solides au quatrième trimestre compte tenu de l’amélioration de ses conditions de marché. Si les ventes packagées, en particulier vers l’Asie, continuent aujourd’hui de subir les aléas et les coûts actuels de la logistique internationale, les ventes de sous-traitance devraient consolider leur bon niveau d’activité dans une situation de marché plus normale. La Société entend accompagner la reprise tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie dans le prolongement des efforts réalisés en 2020.

Dans ce contexte, sur l’ensemble de l’exercice 2021, COIL se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 23,5 M€, qui s’accompagnera d’une nette amélioration de la rentabilité par rapport à 2020.

Avec une organisation industrielle flexible et efficace, COIL a la capacité d’accompagner efficacement la reprise de ses marchés. La Société est confiante dans ses perspectives de développement à plus long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour conforter son leadership mondial.

Informations complémentaires





Les états financiers ont été arrêtés le 28 octobre 2021 par le Conseil d’Administration. Ils sont repris dans le rapport financier semestriel 2021 disponible sur le site financier de la société (http://investors.coil.be).

Agenda





Le chiffre d’affaires annuel 2021 sera publié le 27 janvier 2022 après bourse.

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 120 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 23 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com



Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 EBITDA = résultat d’exploitation + dotations aux provisions et amortissements

Pièce jointe