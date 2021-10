Glatfelter finalise l'acquisition de Jacob Holm

French German Spanish

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glatfelter Corporation (NYSE : GLT), un fournisseur mondial de premier plan de matériaux façonnés, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition précédemment divulguée de Jacob Holm pour un montant total d'environ 302 millions de dollars, comprenant l'extinction de la dette existante de Jacob Holm et d'autres ajustements. Cette transaction a été financée par une nouvelle émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis.



L'acquisition de Jacob Holm augmentera considérablement l'échelle et la diversification de Glatfelter dans des segments attractifs et complémentaires aux technologies de produits non tissés spunlace hautement performantes et innovantes et aux solutions végétales durables avancées qui desservent les catégories en pleine croissance des lingettes, du nettoyage critique, des soins de santé et de l'hygiène. Glatfelter a acquis quatre sites de fabrication supplémentaires, une exploitation de conversion et six bureaux de vente situés dans les Amériques, en Europe et en Asie, et emploie environ 760 personnes dans le monde entier.

« Nous sommes très heureux de finaliser l'acquisition et d'ajouter les produits à fibres spunlace avancées et de qualité supérieure de Jacob Holm au portefeuille de produits à base de fibres composites et airlaid à la pointe de l'industrie de Glatfelter. La vaste gamme de produits de Jacob Holm, notamment la marque Sontara, et sa clientèle de premier ordre, élargiront le portefeuille de Glatfelter pour inclure les blouses et les champs stériles chirurgicaux, les soins de plaies, les matériaux de nettoyage critiques, les masques pour le visage, les lingettes pour le visage et les masques cosmétiques, afin de fournir une suite de technologies, d'applications et d'expertise des produits non tissés de premier choix. Nous sommes impatients de tirer parti des talents combinés des employés de Jacob Holm et de Glatfelter pour mieux servir les clients, accélérer l'innovation des matériaux façonnés durables et obtenir une création de valeur significative. En outre, nous serons bien positionnés pour réaliser des économies d'échelle et des synergies significatives dans les domaines de l'approvisionnement, de l'excellence opérationnelle, du déploiement du capital et des coûts généraux et administratifs », a déclaré Dante C. Parrini, président-directeur général de Glatfelter.

Jacob Holm a généré 401 millions de dollars de chiffre d'affaires net et 42,5 millions de dollars de BAIIA ajusté pour l'exercice de douze mois clôturé le 30 juin 2021. Glatfelter estime que ces résultats comprenaient un avantage de la demande liée à la COVID estimé entre 10 et 15 millions de dollars de BAIIA ajusté. Cette acquisition devrait produire environ 20 millions de dollars de synergies annuelles dans un délai de 24 mois.

Credit Suisse est intervenu comme conseiller financier de Glatfelter dans le cadre de la transaction et Shearman & Sterling LLP en tant que conseiller juridique. Le financement de cette transaction pour Glatfelter a été dirigé par HSBC Securities (États-Unis).

Avertissement sur les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des questions financières et commerciales futures sont des « Énoncés prospectifs » au sens des dispositions « Safe Harbor » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. La société utilise des termes tels que « anticipe », « croit », « s'attend à », « futur », « a l'intention de », « prévoit », « cible », et des expressions similaires pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la société et sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs imprévisibles ou incontrôlables qui pourraient amener les résultats futurs à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les risques, incertitudes et autres facteurs imprévisibles ou incontrôlables sont décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis dans la section Facteurs de risque et sous la rubrique « Énoncés prospectifs » dans le dernier rapport annuel de la société sur formulaire 10-K et dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, disponibles sur le site Web de la SEC sur www.sec.gov. Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les éléments prospectifs évoqués dans ce présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la société décline toute obligation, et n'a pas l'intention, de mettre à jour ces énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse.

À propos de Glatfelter

Glatfelter est un fournisseur mondial de premier plan de matériaux façonnés qui met fortement l'accent sur l'innovation et la durabilité. Les solutions non tissées de haute qualité, axées sur la technologie, innovantes et personnalisables de la société sont disponibles dans les produits de la marque Enhancing Everyday Life® (enrichir le quotidien). Celles-ci comprennent les produits de soins personnels et d'hygiène, la filtration d'aliments et boissons, les produits de nettoyage critiques, les produits de protection personnelle et médicale, les produits d'emballage ainsi que les applications industrielles et celles permettant l'amélioration de l'habitat. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, le chiffre d'affaires net annualisé de la société s'élève à environ 1,4 milliard de dollars et elle emploie environ 3 300 salariés dans le monde entier. L'exploitation de Glatfelter nécessite une variété de technologies de fabrication, y compris airlaid, wetlaid et spunlace, avec seize sites de fabrication situés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et aux Philippines. La société possède des bureaux de vente dans toutes les principales régions géographiques au service de ses clients sous les marques Glatfelter et Sontara. Pour tout complément d'information sur Glatfelter, veuillez consulter le site www.glatfelter.com.