Gofore Oyj: Gofore nimittää Ville Hurnosen yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi

Gofore nimittää Ville Hurnosen yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi

Digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys Gofore Oyj on nimittänyt Ville Hurnosen (48) yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Goforelle Netwheels Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä ja aloittaa tehtävässään 4.12.2021. Nimityksellä Gofore vahvistaa kasvustrategiansa toteuttamista ja tavoitettaan kasvaa yritysjärjestelyillä.

Ville Hurnosella (KTM, tekn. yo.) on vahvaa kokemusta IT-alalta toimitusjohtajan, myynti- ja liiketoimintajohtajan sekä konsultin tehtävistä. Ennen Goforelle siirtymistään Hurnonen johti kahdeksan vuoden ajan Sanoma-konserniin kuuluvaa SaaS-yhtiö Netwheels Oy:tä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Appelsiini Finland Oy:ssä, Elisa Oyj:ssä, Enfo Oyj:ssä ja Capnova Oy:ssä. Tällä hetkellä Hurnonen toimii myös perustamassaan Binary Design Agency Oy:ssä ja on Plantui Oy:n hallituksen jäsen.

”Toivotan Villen lämpimästi tervetulleeksi Goforelle ja johtoryhmään. Olemme toteuttaneet kuusi yritysostoa vuodesta 2017, ja niistä jokainen on vaikuttanut olennaisesti siihen, mitä Gofore on tänään. Olemme mielestäni hienosti onnistuneet luomaan arvoa niin asiakkaille, omistajille kuin goforelaisille lisäämällä osaamistamme digitaalisen transformaation eri osa-alueilla. Tällä polulla jatkamme strategiamme mukaisesti ja on hienoa saada IT-alalta laajasti kokemusta kerännyt Ville mukaan tiimimme”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Gofore tavoittelee kasvustrategiansa mukaisesti yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta noin puolet odotetaan toteutuvan yritysostojen kautta. Yritysostoilla ja integraatioilla pyritään tukemaan kasvua niin Suomessa kuin kansainvälisesti, erityisesti Saksassa, jossa Goforella on paikallista liiketoimintaa. Hurnosen vastuualueeseen kuuluu yritysjärjestelytoiminto molemmissa maantieteellisissä kohdealueissa sekä Gofore-konsernin alustapalvelujen ja integraatiokyvykkyyden kehittäminen.

”Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni Goforella. On hienoa päästä tukemaan ainutlaatuisen yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Uskon, että pystyn pitkällä ja monipuolisella IT-alan kokemuksellani auttamaan yhtiötä toteuttamaan onnistuneita yritysostoja ja integraatioita. Goforessa minua kiehtoo ihmislähtöisen ja eettisen digitaalisen tulevaisuuden rakentaminen”, Ville Hurnonen kommentoi nimitystään.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat 4.12.2021 alkaen:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja

Teppo Talvinko, talousjohtaja

Riikka Vilminko-Heikkinen, johtaja, myynti ja asiakasarvo

Ville Hurnonen, johtaja, yritysjärjestelyt

Petra Sievinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Terhi Vesanen, kasvujohtaja

Juha Virtanen, johtaja, digitaaliset palvelut

Elja Kirjavainen, johtaja, digitaalinen muutos

Miika Nurminen, digitaalinen laadunvarmistus

Sanna Hildén, henkilöstöjohtaja

Kalle Mäki, lakiasiainjohtaja

