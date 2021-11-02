Definitive Healthcare 将亚洲专家数据收录到 Monocl ExpertInsight

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马萨诸塞州,弗雷明汉, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Definitive Healthcare 医疗保健信息情报的商业领导者，今天宣布该公司在Monocl ExpertInsight的平台上整合了一系列大规模的亚洲数据源，为客户提供了对中国和日本医疗保健市场更深入的了解。此次整合使Monocl ExpertInsight 成为可提供遍布全球超过1100万名专家综合简介的平台。



亚太 (APAC) 地区为生命科学和其他医疗保健企业提供了十分重要的市场机会。由于众多该地区的专家只用其母语发表与展示研究成果，这意味着他们往往被以英语为主的应用平台排除在外。这对于识别和接洽该地区的大量专家形成了极大挑战。

“对亚太地区提供更深入了解的能力一直是我们客户的首要要求 ，我们很高兴我们通过这些为中国和日本市场新开发的强大功能，强化了我们的全球专家平台。” “随着此次发布 Monocl ExpertInsight，我们的客户现在可以发展更深入，更有意义的关系，从而进一步扩大他们在亚太地区的足迹。”

- Monocl 总裁兼 Definitive Healthcare 执行副总裁, Bjorn Carlsson先生

通过此版本，Monocl ExpertInsight 客户可以在以前的基础上额外访问数以百万计亚太地区的专家，这为专家识别和接洽策略提供重要信息和新的深刻见解。本地语言功能也是这次发行的一部分。医学企业、医职人员和生命科学专业人员现在可以：

通过了解意见领袖和社区领导者的当地经验来提高和增强战略和执行策略

运用更新和更丰富的日语出版信息探索范围更广大的科学活动 ，资助信息和数百万篇来自中医药保健刊物的文章。

加深对中国和日本协作网络的认识，从而将数据，分析和专业知识转化为医疗保健商业信息情报



“Definitive Healthcare 可通过提供医疗保健商业信息情报帮助所有类型的组织在医疗保健行业中导航，使其更有效的营销和加速商业化进程。” “Monocl ExpertInsight 中提供的新数据提高了我们帮助生命科学企业的医疗事务和商业团队找到他们所需要的专家的能力， 无论这些人身在何处。”

- Definitive Healthcare首席执行官兼创始人 Jason Krantz 先生

关于Definitive Healthcare

在 Definitive Healthcare，我们的热情是将数据、分析和专业知识转变为医疗保健商业情报。 我们帮助客户发掘正确的市场， 机会和人才，使他们可以塑造未来的医疗保健行业。 我们的 SaaS 平台为医疗保健市场的商业成功开辟了新途径， 从而帮助企业确定下一步的发展方向。 想了解更多信息，请访问 definalhc.com

媒体联系人

Danielle Johns

公关经理, Definitive Healthcare

djohns@definitivehc.com