COMMUNIQUE DE PRESSE

BIC FINALISE SON PROGRAMME

DE RACHAT D’ACTIONS À IMPACT ESG

Une partie des fonds sera allouée à J-PAL et à la Fondation d’Entreprise BIC

Clichy, France– 3 novembre 2021 – BIC annonce la finalisation de son programme de rachat d’actions à impact ESG, annoncé en décembre 2020 et débuté en mars 2021.

Le programme a été réalisé par Exane BNP Paribas, sur la base de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale des Actionnaires de BIC du 20 Mai 2020 et dans le cadre du règlement «Abus de marché » (« MAR ») et du règlement délégué "Safe Harbour Regulation".

Sur la période du 12 mars au 1er novembre 2021, 717 928 titres ont été rachetés au prix moyen d’acquisition de 54,64 euros, soit un montant total de 39,2 millions d’euros. Comme annoncé lors du lancement, une partie de la surperformance entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur la période d'exécution, sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education.

AGENDA 2022

TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER

Résultats annuels 2021 15 février 2022 Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Us.™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep, Rocketbook et d’autres. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627, 9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

J-PAL

Le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) est un centre de recherche Mondial dont la mission consiste à lutter contre la pauvreté en veillant à ce que les politiques sociales s'appuient sur des preuves scientifiques. Ancré sur un réseau de 227 professeurs affiliés dans des universités du monde entier, J-PAL conduit des évaluations aléatoires pour répondre à des questions fondamentales relatives à la lutte contre la pauvreté. Le réseau de J-PAL est constitué autour de sept bureaux régionaux hébergés dans des universités de premier plan en Afrique, Europe, Amérique Latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique du Nord, Asie du Sud et Asie du Sud-Est.

Exane BNP Paribas

Exane BNP Paribas est un leader sur le marché des actions européennes. Nous proposons une plateforme d'exécution de premier rang dotée d'une offre électronique complète. Notre produit de Recherche, reconnu pour son analyse approfondie et de qualité, s'accompagne d'équipes de vendeurs et vendeurs spécialisés expérimentés, ainsi que d'un service corporate access dédié. L’équipe Corporate Broking d’Exane BNP Paribas est active sur l’intelligence de marché et les contrats de liquidité, les rachats d’actions ainsi que la gestion de participations stratégiques.

