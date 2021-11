Terranet och holoride fördjupar tekniksamarbete mot autonoma fordon

English Swedish

Terranet AB (TERRNT B) och holoride tar nästa steg för att utveckla ett användargränssnitt mellan aktiv säkerhet och VR/AR underhållning för autonoma fordon i det samarbete som Terranet påbörjat med NEVS tillverkare av självkörande bilar.



Framtidens autonoma fordon kommer ha absoluta krav när det gäller förar- och personsäkerhet. Samtidigt framträder ett helt nytt paradigm med behov för passagerna i bilen när det gäller underhållning. Holoride (som är en spinoff från Audi) har tagit fram ett helt unikt modulärt koncept. Tillsammans med teknikologin utrustas baksätespassagerna med ett VR-headset och får en virtuell upplevelse genom spel eller film anpassat till bilens rörelser. En av fördelarna är att åksjuka helt elimineras.

Utgångspunkten i det nya samarbetet är att data- och säkerhetskritisk information som VoxelFlowTM genererar genom laserbelysning och kameratriangulering ska kunna återanvändas för att förstärka och förbättra användarupplevelsen för passagerna som använder holorides VR-headset. Holoride har en färdiganpassad modulär mjukvara (SDK och API) för samtliga bilmodeller och spelutvecklare.

Genom detta projekt kan både en vision om högre trafiksäkerhet och komfort realiseras med utgångspunkt i en bidragande teknologi.

”Vi är mycket exalterade kring holoride och deras mission att varje bilfärd kan erbjuda underhållning för var en smak. Terranets bidrag är att via en mjukvara kommunicera realtidsdata genom rekordsnabb objektidentifiering baserat på ett punktmoln. Föreställ dig en weekendtur och söndagsutflykt i vilken europeisk stad som helst med NEVS autonoma pod Sango som kombinerar både VoxelFlowTM och holoride. Det skapar oändliga möjligheter till virtuella spel eller att kanske återge historiska upplevelser under resans gång som anpassas till bilens omgivning. Detta skapar även en spännande möjlighet för bl.a. nöjesparker att direkt kan spela upp underhållning eller filmer i bilen,” säger Nihat Kücük, Terranets CTO.

Terranet deltog tidigare i år som huvudinvesterare tillsammans med Audi i holorides nyemission. Terranet investerade ca 40 MSEK motsvarande en ägarandel på ca. 11%.

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

Om holoride

Den tyska startupen holoride skapar ett helt nytt medium för passagerare genom att ansluta XR-innehåll (Extended Reality) med datapunkter från fordonet i realtid. Dessa datapunkter inkluderar information om acceleration och styrning, trafikdata, samt resväg och tidpunkt. holorides teknik ger en ny definition till VR-innehåll, teknologin skapar en hisnande, uppslukande upplevelse som även kraftigt reducerar åksjuka. Bolaget grundades i slutet av 2018 i München, Tyskland av Nils Wollny, Marcus Kuehne, Daniel Profendiner tillsammans med Audi, som har en minoritetsandel i startupen. Bolaget har hyllats som ”Best of CES” vid fyra tillfällen (Las Vegas, januari 2019), erkänd som en av de 100 bästa uppfinningarna av 2019 av TIME Magazine, och är en del av den globala innovationsplattformen ”STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play.” År 2021 vann holoride det prestigefyllda priset för sin pitch på SXSW och tilldelades även priset som Best in Show. För mer information, besök https://www.holoride.com.

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl.08.05 CET.

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se

För mer information:

Terranet

Michaela Berglund

Executive VP

michaela.berglund@terranet.com

+ 46 723 388 288

Presskontakt:

Sam Aurilia

terranet@fischtankpr.com

FischTank PR

holoride

Rudolf Baumeister

rudi@holoride.com

Presskontakt:



Kiley Ribordy

holoride@walkersands.com

WalkerSands

Bilaga