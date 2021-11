Atos à la COP26 : le leader mondial de la décarbonation souligne le rôle pivot de l’innovation numérique dans la lutte contre le changement climatique

English French

Paris, Glasgow, le 4 novembre 2021 – Dans le cadre de sa participation à la vingt-sixième édition de la Conférence des Parties (COP 26) qui se tient à Glasgow cette semaine et de son engagement en faveur de la décarbonation, Atos abordera le rôle croissant des solutions numériques nouvelles et émergentes pour aider les organisations de tous types à réduire leurs émissions.

Atos a réaffirmé son rôle de premier plan en matière de décarbonation par son engagement à compenser toutes ses émissions résiduelles d’ici 2028, la mise au point de solutions pratiques pour accompagner ses clients et des investissements conséquents en R&D dans les futures technologies numériques, visant à réduire les émissions de manière innovante et efficace. Atos plaidera en faveur d’une accélération des efforts pour atteindre l’objectif « zéro émission nette » via l’intervention de son panel d’experts du numérique lors du sommet.

Dans le cadre du panel organisé par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se déroulera demain, Nourdine Bihmane, Directeur des Opérations Globales et activités de Décarbonation chez Atos, plaidera en faveur du numérique, non seulement en tant que catalyseur de la transition vers le « zéro émission nette » mais comme un accélérateur stratégique de ce processus.

À quelques jours du panel, Nourdine Bihmane a déclaré : « Je suis convaincu qu'un avenir ‘zéro émission nette’ est possible, mais nous devons pour cela prendre des mesures audacieuses à l'échelle mondiale. Le numérique s’impose comme un levier de taille pour soutenir les secteurs privé et public dans cette voie. Les données permettent de prendre des décisions précises et judicieuses pour mesurer, réduire, puis éliminer l'excès de CO2 de l'atmosphère. Chez Atos, nous avons développé un portefeuille de solutions de bout en bout s'appuyant à la fois sur la technologie et sur des solutions fondées sur la nature pour soutenir cette transition essentielle pour nos clients. »

Au cours de la COP26, Atos :

S’engagera aux côtés de dirigeants d’entreprises mondiales du secteur technologique, du secteur public et d’autres secteurs pour approfondir les connaissances des acteurs sur l’ampleur du défi du développement durable et discuter de la manière dont ils peuvent l’aborder, ensemble. Ce travail est étayé par un rapport annuel récemment publié par EcoAct , une entreprise du Groupe Atos, qui comprend une analyse de la performance en matière de reporting climat classant les 20 entreprises qui communiquent le mieux sur leur action climatique. Ce rapport a pour objectif d’aider les entreprises à comprendre leurs performances par rapport à leurs objectifs climatiques, notamment dans le domaine de la décarbonation.

par , une entreprise du Groupe Atos, qui comprend une analyse de la performance en matière de reporting climat classant les 20 entreprises qui communiquent le mieux sur leur action climatique. Ce rapport a pour objectif d’aider les entreprises à comprendre leurs performances par rapport à leurs objectifs climatiques, notamment dans le domaine de la décarbonation. Jouera un rôle central dans l’initiative Tech for Climate Action du Département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales du gouvernement britannique pour examiner et proposer des technologies et des innovations qui permettront de renforcer la résilience, d’atténuer les émissions et d’atteindre l’objectif « zéro émission nette » d’ici 2050, conformément aux recommandations du GIEC, et pour promouvoir le rôle vital que jouent les outils numériques sécurisés dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Proposera des actions concrètes d’innovation comme le projet Terra² , une application mobile pionnière qui fournit des données précieuses sur le climat permettant aux décideurs et aux influenceurs de prendre des décisions fondées sur les données pour soutenir l’ambition de la COP26.

Atos dessine la toile de fond de la COP26 dans son récent billet d’opinion Digital Vision : COP26 , qui explore les différentes façons dont les organisations de tous secteurs peuvent exploiter la technologie numérique pour accélérer leurs progrès vers l’objectif « zéro émission nette » et bâtir un avenir durable, avec les contributions d’experts d’Atos et de personnalités du monde des affaires et de la politique.

Parallèlement à ce billet, un article de Clay Van Doren, Directeur général d’Atos au Royaume-Uni et en Europe du Nord, intitulé « Green Cloud : How collaboration is unlocking the green potential of cloud computing », a été publié dans le dernier rapport de techUK, Climate Tech : The Innovators, dévoilé lors de la réception de la COP26 au Trades Hall de Glasgow hier soir.

Clay Van Doren, Directeur général, Royaume-Uni, Irlande et Europe du Nord chez Atos, a déclaré : « En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de la décarbonation, engagé à fournir à la fois des solutions concrètes et d’importants investissements en R&D à long terme, Atos appelle les gouvernements à saisir cette opportunité historique pour entreprendre une action collective urgente afin d’apporter un changement durable dans nos sociétés. Engagé à atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2028 en tant que signataire du Climate Pledge, et classé en première position dans le secteur des services informatiques par les indices de développement durable Dow Jones, nous ouvrons la marche pour aider les gouvernements et les entreprises à réaliser leur ambition net zéro. C’est la raison pour laquelle nous apportons une contribution active à la COP26. »

Classé numéro 1 du secteur des services informatiques dans les indices de développement durable DJSI Monde et Europe (DJSI World & Europe), Atos propose une approche numérique de bout en bout pour soutenir les efforts de décarbonation et apporter des améliorations significatives aux clients et partenaires dans leur trajectoire vers l’objectif « zéro émission nette ». Le Groupe s’est lui-même engagé à réduire de 50 % ses émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d’ici 2025 et à compenser toutes ses émissions résiduelles d’ici 2028, soit sept ans avant l’objectif initialement fixé (2035).

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 7 62 85 35 10





Pièce jointe