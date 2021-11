Ændring af rentebasis for Nordea Bull- og Bear-certifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

For at overholde de regulatoriske krav i EU’s benchmarkforordning (”BMR”) vil EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR som rentebasis for Bull- og Bear-certifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos udstedt af Nordea i nær fremtid blive erstattet af nye risikofri renter, der overholder BMR. Det er Nordeas vurdering, at udskiftningen af disse renter som rentebasis ikke vil være til væsentlig skade for investorer i de berørte instrumenter.

Nordea vil informere investorer i de relevante instrumenter, umiddelbart efter at datoen/datoerne for udskiftning er fastsat. Har du spørgsmål vedrørende den foreslåede ændring, er du velkommen til at kontakte Nordea.

Du kan også læse mere her:

