Blue Vision A/S – Storaktionærmeddelelse samt indberetning af ledende medarbejders transaktion

Dato: 7. november 2021

Årets meddelelse nr.: 24

Blue Vision A/S har modtaget storaktionærmeddelelse fra Peter Ole Jensen, og i medfør af kapitalmarkedslovens §30 oplyses hermed, at Peter Ole Jensen har øget sin beholdning af aktier i Blue Vision A/S til 1.195.137 aktier, svarende til 6,41% af den samlede aktiekapital og stemmerrettigheder i Blue Vision A/S.

Blue Vision A/S har indberettet følgende oplysning om ledende medarbejders transaktion med Blue Vision A/S’ aktier.

Navn: Peter Ole Jensen

Årsag: Bestyrelsesformand

Udsteder: Blue Vision A/S

Fondskode: DK0061155009

Transaktion: Gældskonvertering

Handelsdato: 05. november 2021

Marked: Nasdaq Copenhagen

Antal aktier: A-aktier 369.000 stk.

B-aktier 251.000 stk.

Kursværdi: 620.000 kr.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Jeanette Borg