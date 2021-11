Incapin Kuressaaren tehdas otti käyttöön uudet tuotantolaitteet

English Finnish

Elektroniikkateollisuusyritys Incap Electronics Estonia otti käyttöön Kuressaaren tehtaassa nykyaikaisen aaltojuotoskoneen ja selektiivisen juotoskoneen. Avajaisiin osallistuneen Viron elinkeino- ja tietotekniikkaministeri Andres Suttin mukaan saarenmaalaisten huipputeknologia luo vahvan perustan Viron avaruusteollisuudelle.

“Uudet laitteet hankittiin Incapin Viron tehtaaseen ennen muuta nostamaan tuotannon laatu korkeimmalle tasolle ja täyttämään vielä paremmin asiakkaiden odotukset”, Incapin Viron tehtaan johtaja Greg Grace kertoo. Investoinnin arvo on yhteensä 250 000 euroa.

“Elektronisia laitteita käytetään päivittäin yhä enemmän, ja niiden valmistus tuodaan yhä lähemmäs kotimarkkinoita. Se rohkaisee meitä investoimaan huipputeknologiaan”, sanoo Grace. Korkealaatuisten tuotteiden tarjoaminen on tuonut erinomaisia asiakkaita – esimerkiksi Incapin Kuressaaren tehtaan tiimi pääsi mukaan NASAn avaruusohjelmaa varten valmistetun kuuntutkimuskameran elektronisten komponenttien valmistukseen, jossa laatuvaatimukset ja -standardit ovat erittäin tiukat.

Uusien laitteiden avajaisiin osallistunut elinkeino- ja tietotekniikkaministeri Andres Sutt totesi, että Viron teollisuudella on nykyään valmius valmistaa vaikkapa kaikki, mitä Kuuhun lähtevään esineeseen tarvitaan. “Meillä Virossa on kaikki tarvittavat taidot älykkäästä laitteisto- ja ohjelmistokehittämisestä valmistusyrityksiin, joilla on tarvittava toimitusketju todellisten maailmanluokan hankkeiden toteuttamista varten. Jo pelkästään Incapin tuotanto on erinomainen esimerkki siitä, että täkäläinen huipputeknologia voi tehdä Virosta varteenotettavan avaruusmaan”, Sutt sanoo.

Incapin tehtaalla käyttöönotettu aaltojuotoskone on laite, jolla voidaan juottaa nopeasti ja laadukkaasti piirilevyyn erilaisia läpivientikomponentteja. Selektiivisellä juotoskoneella puolestaan voi asentaa piirilevyyn sellaisia komponentteja, jotka eivät siedä tavanomaisen aaltojuottoprosessin kuumuutta ja sellaisia, jotka asennetaan piirilevyn molemmin puolin, jolloin vaaditaan erittäin suuri tinan annostelutarkkuus.

Incap on kansainvälinen elektroniikkalaitevalmistaja, joka tarjoaa sekä suurteollisuudelle että pienemmille startup-yrityksille uusimmalla teknologialla valmistettuja elektroniikkalaiteratkaisuja. Incapin elektroniikkaa löytyy esimerkiksi etäluettavista sähkömittareista, kevyistä sähköajoneuvoista, älykkäistä katuvaloista Viron eri alueilla sekä maailman suurimman merenkulkukonsernin laitteista. Incapin akkupankkien avulla esimerkiksi Viron ensimmäinen hybridiristeilyalus Tõll kuljettaa matkustajia Virtsu–Kuivastu-reitillä, ja pian NASAn avaruusohjelman puitteissa lentää Kuuta tutkimaan Kuressaaressa valmistettua elektroniikkaa sisältävä kamera.

Kuressaaressa toimiva Incap Electronics Estonia -elektroniikkatehdas kuuluu Incap-konserniin, joka toimii Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hongkongissa työllistäen lähes 2 000 henkilöä, joista noin sata työskentelee Saarenmaalla.

