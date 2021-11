Aleksandr Timofejev valiti AS Tallinna Vesi juhatuse esimeheks

English Estonian

AS Tallinna Vesi juhatus valis 8. novembril Aleksandr Timofejevi ettevõtte juhatuse esimeheks. Aleksandr Timofejev on AS Tallinna Vesi juhatusse kuulunud alates 2012. aastast.

Aleksandr Timofejev on alates 17.05.2021 AS Tallinna Vesi tegevjuht . Loe pikemalt börsiteatest.

AS Tallinna Vesi juhatus on 3-liikmeline ja sinna kuuluvad ettevõtte tegevjuht Aleksandr Timofejev, finantsdirektor Kristi Ojakäär ja varahaldusdirektor Tarvi Thomberg.

Laura Korjus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

laura.korjus@tvesi.ee