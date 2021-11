Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 9. november 2021

Vedr.: Storaktionærmeddelelse.

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30, jf. §38, skal Silkeborg IF Invest A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra Dahl-Nielsen Holding ApS, der den 9. november 2021 har købt 669.443 stk. aktier i Silkeborg IF Invest A/S, hvorved ejerandelen nu udgør mere end 10%.

Efter førnævnte transaktion besidder Dahl-Nielsen Holding ApS 1.176.388 stk. kapitalandele, svarende til 11,88% af kapitalen og 11,88% af stemmerne.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

