Investissements Purpose lance une série neutre en carbone pour les FNB Bitcoin Purpose et Ether

TORONTO, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») est heureux d'annoncer le lancement aujourd'hui de classes neutres en carbone pour ses fonds de crypto-monnaie, FNB Bitcoin Purpose (« BTCC ») et FNB Ether Purpose (« ETHH »). La série neutre en carbone de ses FNB Bitcoin et Ether commencera à être négociée aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous les symboles : BTCC.J et ETHH.J, respectivement. Elles sont offertes en tant que nouvelles catégories des FNB existants et n’auront aucune incidence sur les catégories existantes de BTCC et de ETHH inscrites sur le marché.



« Nous croyons au potentiel des crypto-monnaies, mais nous ne pouvons pas ignorer l’impact carbone de l’exploitation minière du Bitcoin et de l’Ethereum. Nous espérons que ces classes de FNB neutres en carbone offriront à nos investisseurs soucieux de durabilité une opportunité d'investir dans la crypto-monnaies tout en abordant l'impact environnemental que cet actif incroyable peut avoir », a déclaré Som Seif, fondateur et PDG d’Investissements Purpose. « Nous sommes extrêmement fiers de proposer cette innovation et nous pensons qu’elle pourrait être le premier pas vers une durabilité accrue dans l’espace des crypto-monnaies, qui nous tient à cœur. »

Purpose a lancé le premier FNB de Bitcoin au monde et le premier FNB d’Ether au monde plus tôt cette année pour offrir aux investisseurs des moyens pratiques de détenir des crypto-monnaies dans des comptes enregistrés sans portefeuille numérique. À présent, Purpose s'est associé à Patch Technologies Inc. (« Patch ») , une première plate-forme API pour l'élimination du carbone , pour donner aux investisseurs la possibilité d'investir durablement dans Bitcoin et Ether. Grâce à ce partenariat, toutes les émissions de carbone liées à un investissement seront compensées pour atteindre une production nette de carbone zéro.

« La communauté cryptographique a agi rapidement et de manière décisive au cours des derniers mois pour faire face à l’impact climatique de l’industrie. Investissements Purpose joue un rôle de premier plan dans cet effort", a déclaré Brennan Spellacy, cofondateur et PDG de Patch. « Nous sommes fiers de soutenir leurs FNB de crypto neutre en carbone, de la mesure de leur empreinte carbone à l’accès à des projets de compensation et de suppression de carbone de haute qualité. »

L’empreinte carbone des investissements sera mesurée quotidiennement à l’aide de la méthode de mesure interne de Patch pour le bitcoin et pour l’Ether. Des crédits compensatoires pour le carbone seront achetés chaque semaine afin de cibler des émissions nettes de carbone nulles au début de chaque semaine d’échange et seront investis dans de nouveaux projets climatiques traditionnels et novateurs partout dans le monde qui sont vérifiés et approuvés par Patch.

« Nous avons passé beaucoup de temps à étudier comment nous pouvions rendre les investissements en crypto-monnaies plus durables, ce qui comprenait d’innombrables heures de recherche sur les différents programmes et fournisseurs de compensation carbone. Nous voulions nous assurer que nous trouvions une solution avec une approche pratique, transparente et efficace de la compensation carbone - je suis heureux de dire que nous avons trouvé tout cela et plus encore dans notre partenariat avec Patch", déclare Vlad Tasevski, directeur de l’exploitation et chef de produit chez Investissements Purpose.

« Nous avons été l’une des premières sociétés d’investissement au monde à intégrer les facteurs ESG dans nos processus d’investissement de base sur l’ensemble de notre plateforme d’investissement. Nous en sommes fiers et nous nous soucions profondément du potentiel de la crypto, mais nous voulons nous assurer que les investisseurs sont en mesure de rester fidèles à leurs valeurs sans se soucier de leur empreinte carbone, tout en embrassant le potentiel du Bitcoin et de l’Ether", a conclu Seif.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les FNB neutres en carbone de Purpose, veuillez visiter : https://purposeinvest.com/crypto/overview. Si vous souhaitez en savoir plus sur le FNB Bitcoin Purpose. Veuillez consulter : www.purposeinvest.com/funds/purpose-bitcoin-etf. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le FNB Ether Purpose, veuillez consulter : http://www.purposeinvest.com/funds/purpose-ether-etf.

