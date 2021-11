English Swedish

Stockholm, Sverige, 9 november 2021



Immunicum presenterar nya forskningsdata vid årsmötet för Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)



Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett bioteknikföretag som fokuserar på svårbehandlade solida tumörer samt att förebygga återfall i cancer, tillkännagav idag att de kommer att presentera nya forskningsdata gällande sitt canceråterfallsvaccin DCP-001 på The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021) som hålls onsdagen den 10 till söndagen den 14 november 2021 på Walter E. Washington Convention Center i Washington, DC och digitalt.



Studien som presenteras av Satwinder Kaur Singh, Director Research vid Immunicum, visar att intradermalt injicerat DCP-001 tas upp av migrerande dendritceller i huden vilket samtidigt leder till en aktivering av dessa celler. Processen, som också äger rum i cellkulturer med monocyt-deriverade dendritceller, kan förstärkas genom att blockera CD47, vilket talar för en kombinationsrational med anti-CD47-terapier.



"De forskningsdata som presenteras vid SITC 2021 stödjer våra observationer i de kliniska studierna och belyser hur intradermal vaccination med DCP-001 leder till systemiska immunsvar mot tumörantigener", säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum. "Studien visar också på Immunicums vetenskapliga ledarskap inom området för allogena dendritceller."



Det godkända sammandraget kommer att finnas tillgängligt på SITC:s hemsida den 9 november kl. 8.00 (EST)/ 14.00 (CET): SITC 2021 36 th Annual Meeting Website





Posterdetaljer nedan:



Postertitel: CD47 and phosphatidylserine contribute to the interaction between antigen presenting cells and the allogeneic cell-based relapse vaccine DCP-001

Sammandragets nummer: 219

Presentatör: Satwinder Kaur Singh, PhD

Undertitel: Cellular Therapies

Datum och tid: 12 november 2021, 7:00 - 20:30 EST

Lokal: hall E



Alla posters kommer att göras tillgängliga som virtuella E-posters under SITC-mötet. Dessutom kommer postern att göras tillgänglig på Immunicums webbplats efter presentationen.



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:



Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com



INVESTOR RELATIONS



Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telephone: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com



För Sverige:



Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 8 732 8400

E-mail: ir@immunicum.com



PRESSFRÅGOR



Eva Mulder & Sophia Hergenhan

Trophic Communications

Telephone: +49 89 2388 7731

E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

