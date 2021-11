Communiqué de presse – mardi 9 novembre 2021 – 17h45

ARGAN fait coup double en Normandie

Quelques jours seulement après avoir annoncé le lancement du chantier d’un nouvel entrepôt de 14 000 m² dans la région du Havre, ARGAN démarre un autre programme en Normandie, cette fois-ci à proximité de Caen : une plateforme logistique de 18 000 m²

Ce nouveau site accueillera LEGALLAIS, expert quincaillerie et plomberie, considéré comme le premier distributeur français de produits pour les professionnels du bâtiment. Cette société normande, née en 1889 à Caen, est restée fidèle à la région caennaise en installant son siège social à Hérouville Saint-Clair. Sa plateforme logistique actuelle est implantée depuis le milieu des années 2000 à Saint André sur Orne, sur le terrain voisin de celui où ARGAN va développer leur nouveau site logistique.

Idéalement localisée, à 6 kilomètres au sud de Caen, Saint André sur Orne est directement connectée au périphérique caennais qui dessert les autoroutes A84 vers Rennes et A13 vers Paris. Ce site permettra à LEGALLAIS d’accompagner la croissance de ses activités et de livrer ses quelques 50 000 références à ses clients en J+1.

Comme c’est le cas pour l’ensemble de ses nouveaux développements, ARGAN installera en toiture une centrale photovoltaïque. Développant une puissance de 150 kWc, elle sera destinée à l’autoconsommation de LEGALLAIS. En ligne avec les engagements communs des deux entreprises, le futur développement vise une certification BREEAM Very Good.

ARGAN et LEGALLAIS sont engagées dans le cadre d’un bail long terme de 12 années fermes qui prendra effet à la livraison du bâtiment prévue fin septembre 2022. Le chantier a été confié à IDEC dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière.

Avec ces deux développements menés en parallèle, ARGAN investit sur un territoire, la Normandie, où la logistique est en plein essor.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 septembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

