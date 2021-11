English French

Dassault Aviation au salon de Dubaï

(Saint-Cloud, le 10 novembre 2021) – Dassault Aviation participe à l’édition 2021 du Dubaï Air Show, du 14 au 18 novembre. L’exposition statique met à l’honneur un avion de combat Rafale C et un avion d’affaires Falcon 8X (qui a effectué le trajet France-Émirats avec du carburant d’aviation durable). Le Rafale est présenté en vol chaque jour par l’armée de l’Air et de l’Espace française, qui opère un détachement de Rafale déployé sur la base émirienne d’Al Dhafra.

Depuis les années 70 et le Mirage 5, Dassault Aviation est partenaire des forces aériennes des Emirats arabes unis, qui mettent actuellement en œuvre une flotte de Mirage 2000-9. Cette flotte est en cours de modernisation avec l’aide de notre société.

Le salon de Dubaï sera aussi l’occasion pour Dassault Aviation de promouvoir ses nouveaux avions d’affaires à cabine ultra large Falcon 6X et Falcon 10X. Une maquette à l’échelle 1 de la cabine du Falcon 6X sera présentée sur l'exposition statique. Le Falcon 6X, dont l’autonomie est de 10 186 km, est le bimoteur le plus spacieux, le plus moderne et le plus polyvalent de sa catégorie. Trois avions sont affectés aux essais en vol de développement. Les tests de certification du nouveau moteur PW812D de Pratt & Whitney Canada ont récemment été achevés. L'entrée en service du 6X est prévue pour la fin de 2022.

Présenté au monde entier le 6 mai 2020 lors d’un show virtuel, le Falcon 10X offrira une distance franchissable de 13 890 km permettant de relier sans escale depuis le Golfe n'importe quelle destination en Asie, en Australie/Nouvelle-Zélande ou sur la côte ouest des États-Unis. Sa vitesse maximale sera de Mach 0,925. Avec 2,03 m de hauteur et 2,77 m de largeur, sa cabine sera encore plus spacieuse que celle de certains jets régionaux modernes. L’entrée en service du Falcon 10X est prévue pour fin 2025.

De nombreux Falcon sont opérés au Moyen-Orient où la fiabilité, le confort et la souplesse d’emploi de nos avions d’affaires sont appréciés. Dubaï est l’un des points clés du réseau de maintenance Falcon ; un réseau qui s’est renforcé suite à l’acquisition par Dassault Aviation des activités MRO d’ExecuJet et de TAG en 2019-2020.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Défense

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 92 75 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com

Communication Falcon

Vadim Feldzer - Tél. : +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com – Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe