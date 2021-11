Incap Oyj: Incap Oyj voitti ensimmäisen palkinnon vuoden 2021 Go Global Awards -kilpailun Valmistus-kategoriassa

English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 10.11.2021 klo 13.00

Incap Oyj julistettiin 14. lokakuuta 2021 pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa International Trade CouncilinGo Global Awards -kilpailun voittajaksi Valmistus (Manufacturing) -kategoriassa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Incap osallistui tähän kilpailuun. ”Meille on suuri kunnia saada tämä tunnustus, ja haluamme kiittää tuomaristoa tästä palkinnosta. Olemme kuudessa maassa toimiva globaali yritys, joka toimittaa elektroniikan sopimusvalmistuspalveluita asiakkaille ympäri maailmaa, ja meille tällaisen palkinnon saaminen tuhansien osallistujien joukosta on poikkeuksellinen tapahtuma”, Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk toteaa.

”Meihin tekevät suuren vaikutuksen Incap-konsernin kaltaiset organisaatiot, jotka ovat maailmanlaajuisen pandemian aikana osoittaneet johtajuutta, selviytymiskykyä ja innovatiivisuutta samalla pystyen muuttumaan ja tukemaan henkilöstöään ja paikallisia yhteisöjä ennennäkemättömällä tavalla”, palkintolautakunnan johtaja Kristal Parcon kertoo. ”Palkinnon voittaminen ei ole mikään vähäinen saavutus. Saimme yhteensä 6 416 hakemusta 178 maan organisaatioilta. Palkintoehdokkaiden määrä oli todella hämmästyttävä.”

Alun perin vuonna 1989 perustettu International Trade Councilin Go Global Awards -palkinto palkitsee organisaatioita, jotka edistävät maailmantalouden kasvua innovaatioillaan, teknologioillaan ja strategioillaan.

Go Global Awards -palkintoja jaettaessa noudatetaan tiukkaa kolmiportaista arviointi- ja valintaprosessia. Ehdokkaat aloittavat hakuprosessin esiseulonnalla eli ranking-vaiheella. Kaikkien kategorioiden parhaat 20 % ehdokkaista arvioidaan sitten ristiin johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Valitut finalistit etenevät live-tuomaristotapahtumaan, jossa he esittelevät itsensä Go Global Awards -lautakunnan riippumattomille jäsenille. Sitten palkintolautakunta arvioi finalistien esitykset ristiin, ja lopulliset päätökset julkistetaan Go Global Awards Day -tapahtumassa.

Tapahtuma kokoaa yhteen satoja ylimpiä johtajia maailman innovatiivisimmista valmistajista, vientiyrityksistä, teknologiayrityksistä, kansainvälisistä palveluntarjoajista, riskipääomayrityksistä ja rahoituslaitoksista.

Vaikka Go Global Awards tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistensa tunnustuksen ja kunniaa, se on muutakin kuin palkintoja ja kunniamainintoja. Ohjelman tavoitteena on rakentaa maailmanlaajuinen ylimmän yritysjohdon yhteisö, joka tukee toisiaan, jakaa ideoita, luo kumppanuuksia ja laajentaa tietojaan ja yhteyksiään.

Lisää tietoa Go Global Awards -kilpailusta osoitteessa www.goglobalawards.org

Lisää tietoa International Trade Councilista osoitteessa www.tradecouncil.org

Lisätietoja antavat:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Murthy Munipalli, Incap CMS Pvt Ltd:n toimitusjohtaja, puh. +91 98802 31431

Kristal Parcon, palkintolautakunnan johtaja, puh. +1 202 869 0988

LYHYESTI INCAPISTA

Incap Oyj on elektroniikan valmistuksen palveluiden luotettava kumppani ja täyden palvelun toimittaja. Globaalina elektroniikan valmistuksen palveluyrityksenä Incap tukee asiakkaita suurista monikansallisista ja keskisuurista yrityksistä pieniin startup-yrityksiin niiden koko valmistusarvoketjussa. Incap tarjoaa huipputeknologiaa yrittäjäkulttuurin ja korkeasti koulutetun henkilöstön tukemana. Yritys toimii Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hongkongissa työllistäen noin 1 900 henkilöä. Incapin osake on vuodesta 1997 listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä.

Liite

Kuvia vuoden 2021 Go Global Awards -kilpailun Valmistus-kategorian voittajasta:https://photos.app.goo.gl/AHtzHW9RiBqhCM1B8