Dato: 10. november 2021

Årets meddelelse nr.: 26

Blue Vision A/S – referat af ekstraordinær generalforsamling

Den 10. november 2021 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR nr. 26791413 på adressen Strandgade 6, st., 1401 København K.

Dagsordenen var sålydende:

1. Præsentation af dirigent

2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at afgive købstilbud på aktiemajoriteten i Reponex Pharmaceuticals A/S

3. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale om Selskabets erstatningskrav vedrørende Heartcare A/S transaktionen

4. Valg til bestyrelsen

5.A. Forslag til ændring af selskabets vedtægter, § 2.1, § 4.1.B og § 4.1.D.

5.B. Forslag til ændring af selskabets vedtægter, § 4.3.A.

6. Eventuelt

Selskabets registrerede aktiekapital er kr. 18.654.837, hvoraf kr. 7.361 er egne aktier. Der er løst adgangskort for aktionærer inklusive fuldmagter, der repræsenterer i alt 8.453.200 aktier og stemmer. Alle med indhentet adgangskort undtagen enkelt aktionær, der repræsenterede 199.912 stemmer, var mødt på generalforsamlingen

Punkt 4 på dagsordenen bortfaldt.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at godkende samtlige forslag, og således at ingen stemmer var imod.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Jeanette Borg