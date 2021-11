AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2021

English French

Mercredi 10 novembre 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2021

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré sur les 9 premiers mois de l’année 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 699,1 M€, en progression de +7,7 % par rapport à la même période de l’an passé.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2021)

En M€ - non audité 2021 2020 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 273,3 273,5 -0,1 % +6,3 % 2ème trimestre 214,3 113,6 +88,7 % +99,7 % 3ème trimestre 211,5 262,0 -19,3 % -17,3 % Total 9 mois 699,1 649,1 +7,7 % +13,1 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





ACTIVITÉ DU 3e TRIMESTRE TOUJOURS SOUMISE AUX DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT

Même si AKWEL est parvenu à organiser sa production dans un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques, les volumes sont restés à des niveaux bas pour l’industrie automobile mondiale, en comparaison avec un 3e trimestre 2020 marqué par un fort effet de rattrapage. Le chiffre d’affaires du 3e trimestre s’inscrit ainsi en baisse de -19,3 %, et -17,3 % à périmètre et taux de change constants. L’activité du mois de septembre s’établit néanmoins à un niveau supérieur aux points bas enregistrés en mai et juin.

Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions s’affiche en baisse de -17,2 % au troisième trimestre par rapport à 2020, mais avec une performance par jour ouvré supérieure à celle du deuxième trimestre, ce qui constitue une première. Les activités Huile, Carburant, Refroidissement et Mécanismes affichent des progressions à deux chiffres, avec à l’inverse un fort recul de la ligne de produit Lavage.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires au 30 septembre, par zone de production, se décompose de la façon suivante :

France : 199,0 M€ (+4,2 %)

Europe (hors France) et Afrique : 209,3 M€ (+10,6 %)

Amérique du Nord : 181,2 M€ (+9,2 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 104,2 M€ (+4,7 %)

Amérique du Sud : 5,4 M€ (+65,0 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions affiche à fin septembre 2021 une hausse de +9,8 % à 672,7 M€, mais un recul de -14,4 % par rapport à la période comparable de 2019. Le chiffre d’affaires Outillages s’élève pour sa part à 20,0 M€ sur 9 mois, soit une baisse de -34,5 % (et -44,4 % par rapport à 2019).

MAINTIEN DE LA TRÉSORERIE NETTE À DES NIVEAUX ÉLEVÉS

La trésorerie nette (hors obligations locatives) diminue au troisième trimestre de 4,8 M€, essentiellement sous l’effet de la hausse des stocks, mais reste à un niveau élevé à fin septembre 2021 à 98,3 M€, soit une hausse de 29,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice.

PERSPECTIVES

La visibilité sur les volumes de production de l’industrie automobile mondiale reste toujours extrêmement faible. Compte-tenu des tendances du mois d’octobre, l’objectif d’une progression du chiffre d’affaires annuel reste une hypothèse haute de plus en plus difficile à atteindre. Dans ce contexte, fort d’un modèle solide et d’une situation financière favorable, AKWEL continue à préparer son développement à long-terme en poursuivant ses investissements sur le développement commercial ainsi que sur des nouvelles solutions de mobilité.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2021, le 10 février 2022, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie plus de 10 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

