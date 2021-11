PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 

English French

Villers-lès-Nancy, le 10 novembre 2021 - 18h00 (CET)

11

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

C hiffre d’affaires stable à 44,21 M€ au T 3 2021 , en p rogression de + 12,96% sur 9 mois à 138, 11 M€ : Contribution sur 9 mois (+7,91 M €) des opérations de croissance externe : PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI , ATHESIA . A périmètre comparable, croissance sur 9 mois de + 6, 4 9% à 130,21 M€.

Confirmation des ambitions de croissance d’activités du Groupe pour 2021.

En millions d’euros 2019 2020 2021 Variation

2021 / 2019 Variation

2021 / 2020 1er trimestre 38,15 39,00 45,27 + 18,68 % + 16,09 % 2ème trimestre 38,73 38,93 48,63 + 25,55 % + 24,90 % 3ème trimestre (non audité) 35,28 44,34 44,21 + 25,34 % - 0,29 % Cumul 9 mois 112,16 122,27 138,11 + 23,15% + 12,96 %

Au cours du 3ème trimestre 2021, le Groupe Pharmagest enregistre un chiffre d’affaires consolidé non audité de 44,21 M€, stable par rapport au T3 2020 (effet de base défavorable) et en progression de 25,34% par rapport au T3 2019. Les Divisions Solutions Pharmacie Europe et Solutions ESMS avaient profité au T3 2020 d’une forte reprise de leurs activités commerciales (effet "post confinement COVID").

Sur les 9 mois de 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest progresse de 12,96% à 138,11 M€ par rapport aux 9 mois de 2020. A périmètre comparable, la progression est de 6,49% à 130,21 M€. Les effets des variations significatives de périmètre du S1 2020 (à savoir les acquisitions de PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE) n’apparaissent plus nettement à compter du T3 2021. Parallèlement, les intégrations plus récentes de PHARMAGEST SERVIZI et ATHESIA sont non significatives sur la croissance du chiffre d’affaires.

Point sur l’activité des Divisions au 30 septembre 2021

Le chiffre d’affaires de la Division Solutions Pharmacie Europe est en retrait (-2,06%) à 32,86 M€ sur le T3 2021 (effet de base défavorable) et en progression de 13,77% à

102,70 M€ au 30.09.2021.





Sur le T3 2021, cette Division représente 74,33% du chiffre d’affaires global du Groupe.

Sur les 9 mois de 2021 :

En France, le chiffre d’affaires progresse de 13,58% à 94,13 M€. L’impact d’ASCA INFORMATIQUE est significatif : à périmètre comparable, et après absorption de l’impact financier de la crise sanitaire en 2020, la progression du chiffre d’affaires est de 4,51% à 86,61 M€.

En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 30,49% à 6,76 M€. L’expertise technique de PHARMAGEST SERVIZI ainsi que l’apport du fonds de commerce d’ATHESIA participent dans une moindre mesure à la croissance organique de PHARMAGEST ITALIA dont les agences couvrent désormais une grande partie du territoire transalpin. Le renforcement des synergies avec la France ainsi que la démonstration des nouveaux produits européens (id.TAG, id.LOCKER, id.EASYQ…) dynamisent également la croissance de ces activités.

En Belgique, tandis que la reprise de l'activité se confirme, la nouvelle équipe commerciale renforce sa présence sur le terrain. Au 30.09.2021, ce Pôle enregistre un chiffre d'affaires de 1,81 M€ (1,31% du CA global du Groupe) en retrait de 18,22%.





Le chiffre d’affaires de la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux est en retrait (-4,90%) à 6,24 M€ sur le T3 2021 et en progression de 5,11% à 20,03 M€ au 30.09.2021.





Sur le T3 2021, cette Division représente 14,12% du chiffre d’affaires global du Groupe.

L’arrêt des financements du plan ESMS Numérique et leur remplacement dans le cadre du volet investissement personnes âgées du Ségur de la Santé est attendu pour la fin d’année 2021. Cette situation impacte pour le moment l’activité EHPAD qui accélère néanmoins la commercialisation de TITANLINK, la nouvelle version de son logiciel de gestion en web.

Tous les autres secteurs de la Division maintiennent leur dynamique de croissance initiée depuis le début d’année. Au 30.09.2021 :

l’activité dédiée aux Hôpitaux progresse de 15,14% à 3,06 M€ ;

progresse de 15,14% à 3,06 M€ ; le secteur de l’ Hospitalisation à Domicile (HAD) de 31,13% à 3,84 M€ ;

(HAD) de 31,13% à 3,84 M€ ; l’activité consacrée aux Etablissements et Professions Libérales (EPL) de 27,49% à 3,04 M€. Le déploiement progressif de la messagerie instantanée et sécurisée PandaLab Pro dans les 120 établissements ELSAN soutient la dynamique de croissance de cette activité. A périmètre comparable, la progression est de 18,50% à 2,83 M€.





La Division Solutions e-Santé maintient la croissance globale de ses activités : +21,57% à 4,56 M€ sur le T3 2021 et +14,50% à 13,50 M€ au 30.09.2021.





Sur le T3 2021, cette Division représente 10,31% du chiffre d’affaires global du Groupe.

Au 30.09.2021, à l’exception de l’activité Observance qui enregistre une progression plus modérée de 8,05% (2,29 M€), toutes les activités sont en progression :

+20,78% (0,32 M€) sur les activités Télémédecine et Personnes Fragiles qui profitent de la concrétisation de programmes immobiliers importants, du renforcement de son équipe commerciale et des synergies avec les filiales du Groupe ;

qui profitent de la concrétisation de programmes immobiliers importants, du renforcement de son équipe commerciale et des synergies avec les filiales du Groupe ; +31,13% (1,66 M€) sur l’activité Communication Digitale ;

; +13,39% (9,23 M€) pour le Pôle e-Connect malgré un contexte toujours marqué par les difficultés d’approvisionnement des composants électroniques.





Le chiffre d’affaires de la Division Fintech progresse de 16,23 % à 0,55 M€ sur le T3 2021 et de 62,99% à 1,89 M€ au 30.09.2021.





Sur le T3 2021, cette Division représente 1,25% du chiffre d’affaires global du Groupe.

Pour profiter pleinement de la reprise du marché des financements et soutenir la croissance de ses activités, la Division Fintech a renforcé son équipe commerciale depuis le début de l’année et finalisé la contractualisation avec de nouveaux partenaires apporteurs d’affaires.

Evénements significatifs survenus depuis le 30 septembre 2021

Le 28 septembre, le Groupe Pharmagest a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% du capital de l’éditeur français PROKOV EDITIONS, 3ème acteur du marché de l’édition de logiciels médecin en France, avec plus de 13.000 utilisateurs équipés. Le Groupe élargit ainsi son champ d’action aux médecins libéraux généralistes et spécialistes. Tous les logiciels proposés par PROKOV EDITIONS (dont son logiciel phare, MEDISTORY) sont agréés, certifiés et compatibles avec l’ensemble des services de l’Assurance Maladie.

Cette acquisition permet au Groupe Pharmagest de compléter son offre de logiciels métiers Santé dédiés aux professionnels de santé et de renforcer sa position d’acteur incontournable du numérique en Santé.

L’intégration de cette nouvelle brique métier se concrétisera prochainement par la création d’une Division qui regroupera tous les logiciels métiers dédiés aux Professions Médicales de Santé Libérales.

Perspectives 2021

Conforme à sa stratégie « Patient Centré » depuis plusieurs années, l’acquisition de la société PROKOV EDITIONS vient compléter efficacement l’offre de services de sa Passerelle Numérique de Santé (PNS) et lui permet de créer des synergies entre tous les logiciels de son écosystème (transversalité et complémentarité de toutes ses solutions) et d’ouvrir des facilités d’utilisation sans précédent pour les professionnels de santé.

Porté par la dynamique de ce rapprochement stratégique et opérationnel, le Groupe Pharmagest reste confiant à maintenir pour l’année le niveau de croissance observé à fin septembre.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 le 4 février 2022 (après bourse).





A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, LinkedIn et Facebook

