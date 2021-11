Gofore Oyj: Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

English Finnish

Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022



Gofore Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 - ma 28.2.2022

Liiketoimintakatsaus Q1/2022 - ke 20.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 - ma 15.8.2022

Liiketoimintakatsaus Q3/2022. - ti 18.10.2022

Vuoden 2021 vuosikertomus julkaistaan viikolla 9.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 25.3.2022. Goforen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.



Lisäksi Gofore julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



