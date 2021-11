UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2021

Communiqué de presse Paris, le 15 novembre 2021

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021

UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie son chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2021 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En millions d'euros 30/09/2021 30/09/2020 Variation Premier Trimestre 4,58 5,21 -12,1% Deuxième Trimestre 4,46 4,10 8,8% Troisième Trimestre 4,34 4,14 4,8% TOTAL 13,38 13,45 -0,5%

Le chiffre d’affaires consolidés (non audités) par entité se décompose de la façon suivante :

En millions d'euros 30/09/2021 30/09/2020 Variation UTI GROUP 10,33 10,99 -6,0% UTI GROUP Rhône Alpes 1,28 1,11 15,0% UTI GROUP Est 1,77 1,35 30,7% TOTAL 13,38 13,45 -0,5%

Au troisième trimestre 2021, UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires de 4,34 M€ contre 4,14 M€ au troisième trimestre 2020. Ce niveau d’activité, en hausse de 4,8% par rapport au troisième trimestre 2020, confirme l’inflexion de tendance constatée par le Groupe au second trimestre 2021. Ce retour à la croissance est le fruit d’une forte dynamique commerciale d’UTI GROUP en région où le Groupe enregistre au 30 septembre 2021 une progression de 23,6% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Ces deux trimestres consécutifs de hausse permettent à UTI GROUP de compenser une grande partie de la baisse d’activité du premier trimestre 2021 et d’atteindre un chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 de 13,38 M€ contre 13,45 M€ au 30 septembre 2020, soit un léger recul de -0,5%.

Comptes consolidés - en millions d'euros 30/09/2021 30/09/2020 30/06/2021 9 mois 9 mois 6 mois (non audités) (non audités) (audités) Chiffre d'affaires 13,38 13,45 9,04 Résultat opérationnel courant -0,01 0,19 -0,24 Taux de marge opérationnelle courante -0,1% 1,4% -2,7% Autres charges ou produits non courants 0,00 0,00 0,00 Résultat opérationnel -0,01 0,19 -0,24

La croissance de l’activité du troisième trimestre 2021 permet d’améliorer les ratios de rentabilité d’UTI GROUP au 30 septembre 2021 par rapport au 30 juin 2021. Après avoir enregistré un résultat opérationnel de -0,24M€ au 1er semestre 2021, le Groupe enregistre un résultat opérationnel de -0,01 M€ au 30 septembre 2021.

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2021, UTI GROUP enregistre un résultat opérationnel courant en diminution, qui s’établit à -10 K€ contre 194 K€ au 30 septembre 2020. Pour rappel, l’an passé le groupe avait eu recours à l’activité partielle au 30 septembre 2020 pour 443 K€ contre 175 K€ au 30 septembre 2021.

Perspectives

Malgré un contexte économique et sanitaire incertain et l’attentisme de certains donneurs d’ordre, UTI GROUP devrait poursuivre sa dynamique de croissance et revenir à un niveau de rentabilité normatif au cours des prochains mois.

