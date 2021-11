English French

Communiqué de presse

Atos s’associe à la startup

Circular Computing pour étendre son offre de décarbonation et proposer les premiers ordinateurs portables certifiés « neutralité carbone » à ses clients

Londres (Angleterre), Paris (France), le 15 novembre 2021 - Atos annonce aujourd’hui un partenariat mondial avec Circular Computing, startup membre du programme d’accélération « Scaler, the Atos Accelerator » et première entreprise mondiale sur le secteur du reconditionnement d’ordinateurs portables neutres en carbone, certifiée BSI Kitemark™. Cette nouvelle alliance permet à Atos d’étendre son offre dédiée à la transformation « zéro émission nette » afin de soutenir les entreprises et organisations dans l’atteinte de leurs objectifs de développement durable.

Circular Computing reconditionne à grande échelle des ordinateurs portables des marques HP, Dell et Lenovo. Ces ordinateurs de seconde main sont de qualité identique à celles des ordinateurs neufs. La certification BSI Kitemark™ de l’entreprise, obtenue en octobre dernier, assure que le processus de reconditionnement circulaire fournit un ordinateur portable aux performances au moins équivalentes, voire supérieures, à celles du produit neuf. Grâce à ses processus accrédités ISO 9001, Circular Computing est en mesure de garantir une qualité constante du même modèle dans de grands volumes. Chaque ordinateur portable est remis à neuf selon des normes de qualité rigoureuses, en 360 étapes et pendant plus de 5 heures, dans les usines de production de la startup, spécialement conçues à cet effet.

Atos a d'abord déployé les produits Circular Computing en interne, pour soutenir son ambition « zéro émission nette »1, avant d’étendre l’approche à ses clients, dans le cadre d'une offre d’environnement du travail connecté qui vise à réduire les émissions carbone.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de « Scaler, the Atos Accelerator », dont Circular Computing fait partie depuis juillet dernier. Ce programme, à destination des startups et des PME, vise à co-créer des solutions digitales innovantes en ligne avec les objectifs d’Atos, qui met l’accent sur la décarbonation. La contribution au monde numérique décarboné est même l’un des critères de sélection du programme : avec les startups de Scaler, Atos se concentre sur le développement de nouvelles solutions qui font de la décarbonisation un avantage concurrentiel.

« Le modèle de Circular Computing et sa culture d’entreprise innovante en font le partenaire idéal pour l’élargissement de notre champ d’action en matière de développement durable, dans le cadre de notre ambition ‘zéro émission nette’ et de notre offre de décarbonation. L'entreprise s'est imposée comme un choix de premier plan pour notre programme Scaler et constitue un formidable allié dans notre démarche en faveur du numérique décarboné. Notre approche conjointe permettra de réaliser des économies tangibles, non seulement pour notre entreprise, mais surtout pour la planète et pour nos clients », commente Jason Warren, Vice-Président, Responsable du portefeuille clients « zéro émission nette » chez Atos.

« Nous sommes fiers de nous associer à Atos pour aider le Groupe à déployer ses ambitions ‘zéro émission nette’ dans les années à venir. L’industrie du numérique a pendant longtemps fourni en toute légitimité des produits qui avaient déjà été utilisés, en les appelant ‘remis à neuf’ ou ‘de qualité A’, mais les consommateurs ont besoin de garanties et d'une cohérence qui vont au-delà de ce que l'on n'obtient avec un produit simplement ‘remis à neuf’. Nous avons créé Circular Computing pour apporter le même niveau de qualité aux produits issus de notre processus de reconditionnement qu’aux produits issus de chaînes d’approvisionnement classiques. Notre ambition est d’offrir à nos clients l'ordinateur portable le plus durable possible et de répondre à leurs besoins technologiques sans rogner sur la performance, ni même sur l’esthétique des produits », poursuit Rod Neale, Fondateur de Circular Computing.

Atos a participé à la COP26 qui s’est tenue à Glasgow la semaine dernière. Le Groupe y a partagé sa vision stratégique (« Digital Vision : COP26), sa stratégie numérique autour du « zéro émission nette », ainsi que son expertise en matière de décarbonisation, ses plateformes de données associées (Terra² et MyC02Compass) et l’ensemble de ses solutions innovantes.

Photo : Nourdine Bihmane, responsable de l’activité Décarbonation chez Atos, et Steve Haskew, responsable du développement durable et du leadership social de Circular Computing, lors de la conférence "Tech for Climate Action", organisée dans le cadre de la COP26, 26ème conférence des parties prenantes de l'ONU sur le changement climatique, à Glasgow. Atos y a présenté sa stratégie numérique nette zéro, son expertise en matière de décarbonation, ses plateformes de données sur le carbone (Terra2 et MyC02Compass) et ses solutions innovantes pour contribuer à la transformation « Net Zero ».

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Circular Computing™

Circular Computing™ est un leader mondial du reconditionnement de matériel informatique, dont la mission est de créer un moyen plus éthique, durable et socialement responsable d'acheter de l'informatique d'entreprise. Circular Computing a son siège social au Royaume-Uni, avec des opérations mondiales.

Le processus de reconditionnement de Circular Computing est l'alternative haut de gamme au "reconditionné" et une alternative viable au "neuf", allant au-delà des finitions « externes » du produit pour assurer davantage la performance et la fiabilité.

Grâce à la construction d'une usine de reconditionnement de pointe et à la mise au point d'un processus unique de reconditionnement en 360 points certifié BSI Kitemark, Circular Computing fournit des ordinateurs portables HP, Dell et Lenovo qui ont l'apparence et les performances du neuf, tout en garantissant des processus et un produit final neutres en carbone.

1 Atos est engagé à réduire de 50 % les émissions mondiales sous son contrôle et son influence d'ici 2025 (champs d'application 1, 2 et 3) et à compenser toutes ses émissions résiduelles d'ici 2028.

