Delisting of Certificates

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low NAV (Net Asset Value). Last trading day is set to 2021-11-29.

ISIN FI4000473996 FI4000481635 FI4000436100 FI4000481627 FI4000473574 FI4000454996 FI4000253596 FI4000465406 FI4000400445 FI4000455043 FI4000469275 FI4000433727 FI4000462361 FI4000474002 FI4000454988 FI4000462379 FI4000346218 FI4000455134 FI4000433776 FI4000435755 FI4000455183 FI4000474010 FI4000473962 FI4000070701 FI4000481619 FI4000316427 FI4000455092 FI4000465398 FI4000475447

Attachment