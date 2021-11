Delisting of Certificates

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low NAV (Net Asset Value). Last trading day is set to 2021-11-29.





ISIN DK0061166394 DK0061349719 DK0060959849 DK0061009966 DK0061353315 DK0061354040 DK0061439973 DK0061439890 DK0061458767 DK0061175387 DK0061159183 DK0061196037 DK0061355013 DK0060905404 DK0061334364 DK0061334281 DK0061194768 DK0060833903 DK0060976421 DK0061354982 DK0061194099 DK0060967511 DK0061037900 DK0061201720 DK0061198082 DK0061305505 DK0061333713 DK0061345725 DK0061350808 DK0061351533 DK0061353588 DK0061354719 DK0061451838

