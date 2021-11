Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low NAV (Net Asset Value). Last trading day is set to 2021-11-29.





ISIN NO0010882566 NO0010963333 NO0010905623 NO0010846397 NO0010905524 NO0010917537 NO0010898968 NO0010884299 NO0010905284 NO0010898794 NO0010905599 NO0010847403 NO0010847973 NO0010826050 NO0010796402 NO0010905771 NO0010897291 NO0010897275 NO0010899149 NO0010901804 NO0010905367 NO0010905987

