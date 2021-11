English French

SOITEC PUBLIE SON RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contribuant aux évolutions technologiques majeures vers un monde plus connecté, plus économe en énergie et plus intelligent, Soitec s'engage pleinement vers un développement durable.

La publication de ce n ouveau rapport de développement durable s’inscrit dans la droite ligne de l'adoption de la raison d’être de Soitec par ses actionnaires et son inscription dans les statuts de la société .

Le document présente les principaux engagements de Soitec pour préserver l'environnement, promouvoir sa politique sociale inclusive et renforcer son impact sociétal, assortis d’objectifs ambitieux et étayés par des réalisations concrètes.





Bernin (Grenoble), France, 15 novembre 2021 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd'hui la publication de son nouveau rapport de développement durable. Celui-ci présente les réalisations de Soitec pour l’année 2020-2021 et ses engagements RSE tels que définis par sa feuille de route à horizon 2026.

Les engagements de Soitec sont la traduction concrète de sa raison d’être inscrite dans ses statuts : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie qui transforment durablement nos vies quotidiennes».

A travers ses engagements, Soitec contribue à 12 des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Ils reposent sur trois piliers :

Conduire la transition vers une économie durable par son innovation et ses opérations , qui rassemble des engagements pour concilier performance électronique et efficacité énergétique par l'innovation durable. Les objectifs et les réalisations en vue d'agir sur le changement climatique ont été évalués et validés par l'initiative Science-Based Targets ; Soitec s'engage également sur des objectifs ambitieux de gestion responsable de l'eau et de préservation de la biodiversité;





, qui rassemble des engagements pour concilier performance électronique et efficacité énergétique par l'innovation durable. Les objectifs et les réalisations en vue d'agir sur le changement climatique ont été évalués et validés par l'initiative Science-Based Targets ; Soitec s'engage également sur des objectifs ambitieux de gestion responsable de l'eau et de préservation de la biodiversité; Promouvoir une culture d'entreprise propice à des relations inclusive s et inspirante s , porteuse d’engagements forts en faveur de l'attractivité et du développement des talents, garante d’un environnement de travail inclusif et bienveillant, motrice pour une approche des enjeux de genre holistique et volontariste, incluant les questions LGBTQIA+, et sans concession sur la santé et la sécurité au travail.





, porteuse d’engagements forts en faveur de l'attractivité et du développement des talents, garante d’un environnement de travail inclusif et bienveillant, motrice pour une approche des enjeux de genre holistique et volontariste, incluant les questions LGBTQIA+, et sans concession sur la santé et la sécurité au travail. Agir pour devenir un modèle dans une société meilleure : Soitec s'engage en matière d’approvisionnement responsable pour co-construire un avenir plus durable avec ses fournisseurs ; Soitec s’engage également vis-à-vis des communautés locales et des jeunes, notamment pour nourrir le dynamisme des régions où elle opère ; enfin, Soitec s’engage à conduire ses affaires de façon éthique et responsable.





« Savoir que 80 % de la population mondiale utilise notre technologie Smart Cut™ dans des applications de communication, de connectivité et de mobilité, et mesurer toute la consommation d'énergie que nos produits permettent d’éviter tout en rendant possible la marche du progrès vers plus de santé, d'éducation et une mobilité décarbonée, nous fait prendre conscience du rôle qui est le nôtre et de l'immense responsabilité qui nous incombe », déclare Paul Boudre, directeur général de Soitec. « C'est pourquoi nous sommes déterminés à faire du développement durable l'un des piliers sur lesquels repose notre vision stratégique à moyen terme. »

« La responsabilité sociétale de l'entreprise a toujours fait partie de notre ADN », ajoute Pascal Lobry, directeur des ressources humaines et du développement durable. « Avec une raison d’être désormais inscrite dans nos statuts, nous allons plus loin dans la RSE. Nous ériger en « terreau innovant » renvoie à cette immense responsabilité qui est la nôtre de permettre de nombreuses avancées technologiques dans les domaines de la communication, de la mobilité et d'intelligence dans les appareils connectés, toujours combinée à une sobriété énergétique hors pair. Cela se matérialise aussi par nos engagements environnementaux et le pacte social qui nous lie à toutes celles et ceux qui contribuent à nos actions, dans nos établissements, nos territoires, aux côtés de nos partenaires et fournisseurs. »

Télécharger le rapport de développement durable ici.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter: @Soitec_FR.

Relations investisseurs :



Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+65 9231 9735

steve.babureck@soitec.com











Contacts medias :



Markus Payer

+33 7 85 54 90 84

markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 275 148,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Pièce jointe