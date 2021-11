AS Inbank plaanib allutatud võlakirjade programmi

English Estonian

AS Inbank kavatseb järgmise 36 kuu jooksul emiteerida võlakirjaprogrammi raames mitmes seerias allutatud võlakirju kuni 35 miljoni euro eest.

Võlakirjaprogrammi esimeses seerias plaanib Inbank allutatud võlakirjade emissiooni kogumahuga 12 miljonit eurot ja võimalusega suurendada emissiooni mahtu maksimaalselt 18 miljoni euroni. Võlakirjade lunastamistähtaeg on kümme aastat, sealjuures on Inbankil õigus võlakirju enne tähtaega lunastada viie aasta möödudes.

Allutatud võlakirjade esimese seeria kavandatav märkimisperiood on 30.11.2021–09.12.2021. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2021. aasta lõpuks.

Allutatud võlakirju plaanitakse avalikult pakkuda üksnes Eestis ning selle eelduseks on prospekti registreerimine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti registreerimisest ja võlakirjade pakkumise algusest, sh märkimistingimustest, teavitab Inbank eraldi teatega.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

AS Inbank

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550