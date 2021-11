Incap Oyj: Incap India voitti STPI:n IT-vientipalkinnon

English Finnish

Incap Contract Manufacturing Services Pvt Ltd on saanut vuoden 2020–2021 toiminnastaan arvokkaan IT Exports Award -palkinnon. Palkinnon myönsi Intian Karnatakan osavaltion STPI (Software Technology Parks of India), ja Incap valittiin taas palkinnon saajaksi ”Highest Exporter in Electronic Hardware – Bengaluru” (Suurin elektroniikkalaitteiston vientiyritys – Bengaluru) -luokassa.

Incap Indian toimitusjohtaja Murthy Munipalli ottaa palkinnon vastaan STPI IT Export Awards Function -tapahtumassa, joka järjestetään Bengaluru Tech Summit – 2021 -tapahtuman aikana 17. marraskuuta 2021.

Munipalli sanoi, että Incap on ylpeä saadessaan jälleen tämän palkinnon. ”Ajat ovat haastavia ihmisille ja yrityksille ympäri maailmaa. Siksi olemme vieläkin kiitollisempia tämän palkinnon saamisesta ja liiketoiminnan jatkuvan vahvan menestyksen tunnustamisesta. Tämä palkinto on todiste henkilöstömme poikkeuksellisista ponnistuksista, taidoista ja innovatiivisesta ajattelusta: liiketoimintamme DNA:han kuuluu se, että aina ajattelemme ja suunnittelemme tulevaisuutta”, hän totesi.

Lisäksi Munipalli korosti hyvien yhteisösuhteiden sekä yhteistyöyritysten ja asiakkaiden kanssa harjoitettavan viestinnän merkitystä. ”Tämä tunnustus on saatu erinomaisen yhteistyömme ansiosta, jota olemme tehneet yhteistyöyritysten, asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa täällä Tumkurissa – olemme yhdessä ja tuemme toisiamme.”

Tämä on viides kerta, kun Incap on saanut STPI IT Exports Award -palkinnon, sillä yhtiölle on myönnetty sama palkinto myös vuosina 2013, 2016, 2019 ja 2020. Munipalli kertoi, että Incap on ylpeä siitä, että se toimii Karnatakassa, joka on Intian elektroniikka- ja IT-alan keskus ja vastaa lähes puolesta maan tuotannosta tällä alalla.

Incap Indian tehdas sijaitsee Tumkurissa Bangaloren lähellä. Tehtaan pinta-ala nousee vuonna 2021 tehtävän laajennuksen jälkeen noin 16 000 neliömetriin. Tehdas valmistaa inverttereitä ja UPS-laitteita, polttoaine- ja pankkiautomaattien piirilevyjä, virransyöttölaitteita, pelastuslaitteita, aurinkoinverttereitä, käyttölaitteita ja lääkinnällisiä laitteita sekä laitteita muihin elektroniikkateollisuuden tuotteisiin. Vastatakseen kasvavaan kysyntään Incap on lisännyt tuotantokapasiteettia Intiassa. Yksi laajennushanke on jo valmis, toinen on loppusuoralla ja kolmas tehdasprojekti etenee suunnitellusti.

Incap India on ollut STPI:n jäsen vuodesta 2007. Kaikki Karnatakan osavaltion STPI-jäsenorganisaatiot ovat muodostaneet 41 % maan STPI:n johdolla tapahtuvasta IT:n ja elektroniikan kokonaisviennistä.

Incap Oyj on elektroniikan valmistuksen palveluiden luotettava kumppani ja täyden palvelun toimittaja. Globaalina elektroniikan valmistuksen palveluyrityksenä Incap tukee asiakkaita suurista monikansallisista ja keskisuurista yrityksistä pieniin startup-yrityksiin niiden koko valmistusarvoketjussa. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa. Incapilla oli vuoden 2020 lopussa noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.