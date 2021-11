Atos leader de l'indice de développement durable Dow Jones (DJSI) 2021

English French

Paris, le 16 novembre 2021 - Atos annonce aujourd'hui être classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe 2021. Dans l'indice DJSI Europe 2021, Atos se classe numéro 1 du secteur des services informatiques. Dans la catégorie « environnement », Atos a obtenu le meilleur score de son industrie au niveau mondial.

Philippe Mareine, Responsable du Digital, de la Transformation et du RSE chez Atos a déclaré : « Nous sommes très heureux que nos initiatives et notre leadership en matière de décarbonation, d'inclusion numérique et d'innovation soient reconnus par le très sélectif Corporate Sustainability Assessment (CSA)1. Nos clients et partenaires peuvent compter sur l'ambition, l'expertise et l'expérience d'Atos pour soutenir leur propre parcours vers la durabilité ».

Atos a récemment réalisé plusieurs avancées dans le domaine de la responsabilité sociale. Le Groupe a notamment participé à la COP26 la semaine dernière et présenté ses plateformes de données innovantes, Terra² et MyC02Compass, qui ont pour objectif d’aider à la transition vers le « zéro émission nette » de ses clients. D’autre part, en début de semaine, Atos a annoncé qu'il proposait désormais à ses clients les premiers ordinateurs portables certifiés neutres en carbone au monde, grâce à son partenariat avec Circular Computing. Atos a également annoncé début novembre le placement réussi de sa première émission obligataire indexée sur sa performance environnementale, qui soutient son objectif de performance en matière de développement durable (SPT - Sustainability Peformance Target) visant à réduire ses émissions annuelles de gaz à effet de serre (Scopes 1, 2 et 3) de 50 % d'ici 2025 par rapport à 2019.

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Les résultats du Corporate Sustainability Assessment servent de base à la sélection des entreprises dans les indices de durabilité Dow Jones.

