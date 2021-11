Rogers Communications annonce un changement de chef de la direction

Joe Natale quitte Rogers à compter du 16 novembre 2021



La nomination de Tony Staffieri au poste de président et chef de la direction par intérim permettra à Rogers de bénéficier de sa vaste expérience du secteur et de ses antécédents en matière d’intégration.

La transaction avec Shaw se poursuit comme prévu.

TORONTO, 16 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications annonce que Joe Natale a quitté aujourd’hui son poste de président et chef de la direction de la Société. Tony Staffieri a été nommé président et chef de la direction par intérim.

« Au nom de la famille Rogers, du Conseil d’administration et des 24 000 membres de notre équipe partout au pays, je remercie Joe pour son leadership et ses contributions à notre entreprise, notamment en ouvrant la voie à notre avenir avec Shaw, a déclaré Edward Rogers, président du Conseil d’administration, Rogers Communications. Pendant que Joe poursuit sa route, nous pouvons compter sur un chef de la direction par intérim et une équipe de direction chevronnés qui continueront de se concentrer sur nos activités, pour revenir à la stabilité et conclure notre fusion transformationnelle avec Shaw. »

« Je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité de diriger Rogers Communications à un moment critique de son histoire et je conserve mon enthousiasme au sujet du potentiel de transformation que représente la transaction avec Shaw. Ce fut un privilège de bâtir une équipe d’une détermination et d’une compétence aussi extraordinaires, et je souhaite à chacun de ses 24 000 membres un succès continu et bonne chance pour l’avenir », a déclaré Joe Natale.

M. Staffieri compte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des télécommunications, des finances, des médias et des sports, dont plus de neuf ans à titre de chef de la direction des Finances de Rogers. Avant de se joindre à Rogers, Tony a occupé des postes de direction chez Bell Canada Enterprises, Celestica International et PricewaterhouseCoopers.

« Tony compte parmi les cadres supérieurs chevronnés les plus réputés et les plus expérimentés de l’industrie des télécommunications et il a grandement contribué à l’entente avec Shaw, a déclaré Edward Rogers. Il fait preuve d’une éthique de travail remarquable, produit d’excellents résultats de façon continue, se concentre sur la croissance stratégique à long terme, favorise une excellente expérience pour les clients et nos employés et assure une exécution opérationnelle rigoureuse. Toutes ces qualités nous seront fort utiles. L’entreprise possède un ensemble exceptionnel d’actifs, et le Conseil d’administration a pleinement confiance en sa capacité à diriger Rogers pendant cette période. »

« C’est un privilège et un honneur pour moi d’assumer le rôle de président et chef de la direction de Rogers par intérim. Je suis ravi de travailler, dans le cadre de ces fonctions, avec la famille Rogers, le Conseil d’administration, l’équipe de direction et nos collègues d’un océan à l’autre, a affirmé Tony Staffieri. Rogers a été construite au cours des 60 dernières années grâce au travail acharné de dizaines de milliers d’employés, et je me réjouis à l’idée de tabler sur l’héritage que Ted Rogers a légué à cette entreprise et au Canada. »

Le Conseil a entrepris des recherches à l’échelle internationale pour trouver un chef de la direction permanent qui continuera de stimuler notre croissance future et qui saura mener à bien notre intégration avec l’équipe de Shaw lorsque la transaction sera conclue l’an prochain. Tony Staffieri fera partie des candidats à ce poste. La transaction avec Shaw se poursuit comme prévu. Le lundi 22 novembre 2021, les équipes de Rogers et de Shaw, y compris Edward Rogers, assisteront à l’audience publique du CRTC.

