DFDS: Delårsrapport 1.-3. KVT. 2021

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 35/2021





SOLID VÆKST I EFTERSPØRGSEL

Høj vækst i fragtomsætning

Flaskehalse i forsyningskæder medførte ekstra omkostninger i 3. kvt.

EBITDA for 3. kvt. fastholdt på niveau med 2020





3. KVT. 2021



Omsætning op 22% til DKK 4,4 mia.

Høj vækst i Middelhavet

Opbremsning i UK fragtmængder

Passagertal fortsat holdt nede af rejserestriktioner





FORVENTNING 2021

EBITDA forventes nu at blive DKK 3,3-3,5 mia. (DKK 3,2-3,6 mia.)

Omsætningsvækst forventes nu at blive 23-25% (20-25%)





“Dækning af vores kunders behov gav os ekstra omkostninger i et travlt 3. kvartal. Når vi ser fremad, fortsætter vi ad vækstsporet, støttet af vores seneste opkøb af HSF Logistics Group og ICT Logistics,” siger Torben Carlsen, CEO.





Nøgletal 2021 2020 2020-21 2019-20 2020 DKK mio. 3.kvt. 3.kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % Hele året Omsætning 4.406 3.598 22,5% 16.148 14.218 13,6% 13.971 EBITDA før særlige poster 848 846 0,3% 3.265 2.734 19,4% 2.732 EBIT før særlige poster 332 388 -14,3% 1.294 826 56,7% 858 Resultat før skat og særlige poster 263 324 -18,8% 974 570 70,7% 583 Resultat før skat 291 262 10,9% 907 496 83,0% 466

*Sidste tolv måneder





Omsætningen steg 22% til DKK 4,4 mia. drevet af højere fragtaktivitet i de fleste forretningsenheder. Passager-aktiviteterne i 3. kvartal var samlet set lavere end i 2020, men var stigende i den sidste måned af kvartalet.

Det samlede EBITDA for fragtfærge og logistik før særlige poster steg 6% til DKK 795 mio., primært drevet af høj vækst i forretningsenheden Mediterranean. Det samlede EBITDA for passageraktiviteterne i forretningsenhederne Baltic Sea, Channel og Passenger faldt med DKK 43 mio. eller 45% til DKK 53 mio. Det samlede EBITDA på DKK 848 mio. var på niveau med 2020.

Flaskehalse i forsyningskæder blev mere udbredt i Europa i løbet af 3. kvartal. Storbritannien blev i særlig grad påvirket. Dette medførte ekstra driftsomkostninger for både fragtfærge-, havneterminal- og logistikaktiviteter. Derudover blev fragtmængder til Storbritannien i perioder i 3. kvartal holdt tilbage, hvilket sænkede udnyttelsen på færgeruter.

Forventning 2021

Forventningerne for fragtaktiviteter er fortsat generelt positive, selv om den nuværende opbremsning i britiske varestrømme forventes at fortsætte i 4. kvartal 2021. Passagertallet forventes at fortsætte med at stige. Årets omsætningsvækst forventes nu at blive 23-25% (20-25%). EBITDA før særlige poster forventes nu at blive DKK 3,3-3,5 mia. mod tidligere DKK 3,2-3,6 mia. (2020: DKK 2,7 mia.).

Forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 10.

Se delårsrapporten for 3. kvt 2021 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q3-report-2021



17 november 2021. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Adgangskode: 27844331#

Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications: +45 31 40 34 46





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





Vedhæftede filer