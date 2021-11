Ændring af rentebasis for Nordea Bull- og Bear-certifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

For at overholde de regulatoriske krav i EU’s benchmarkforordning (”BMR”) vil EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR som rentebasis for Bull- og Bear-certifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos udstedt af Nordea i nær fremtid blive erstattet af nye risikofri renter, der overholder BMR.

Ændring af basisrente vil blive implementeret fra den 1. december 2021.

Henvisning til tidligere fondsbørsmeddelelse:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/05/2328312/0/da/%C3%86ndring-af-rentebasis-for-Nordea-Bull-og-Bear-certifikater-Mini-Futures-og-Unlimited-Turbos.html