Le CN reconnu pour son leadership en matière de développement durable et inscrit à l’indice Dow Jones Sustainability World Index pour la 10e année consécutive

MONTRÉAL, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer que pour la 10ème année consécutive, il a obtenu une place au sein du prestigieux indice Dow Jones Sustainability World Index. Il s’agit aussi de la 13e année consécutive pour laquelle le CN figure au Dow Jones Sustainability North America Index.



« Notre inclusion aux indices de durabilité Dow Jones pour l’Amérique du Nord et le monde valide notre engagement continu à être un leader en matière de développement durable et résulte du travail acharné et du dévouement de nos cheminots. Au cours des dernières semaines, nous avons annoncé d’importants partenariats relatifs à l’essai de carburants renouvelables et l’achat d’une locomotive électrique à batterie pour un projet pilote conjoint. Nous continuerons de prendre des mesures importantes pour atteindre notre objectif d’être le chemin de fer le plus sécuritaire, le plus efficace en matière d’exploitation et d’émissions de carbone, et le plus axé sur le client en Amérique du Nord. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



L’indice DJSI utilise une approche « meilleur de sa catégorie » pour évaluer les chefs de file de chaque industrie sur le plan du développement durable, à l’échelle régionale et mondiale. Chaque année, les entreprises sont choisies en fonction d’une analyse approfondie de leur performance économique, environnementale et sociale, et cette évaluation porte sur des aspects comme la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques, les mesures d’atténuation en matière de changements climatiques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’engagement auprès des intervenants et les pratiques de travail.

Voici les cibles et les objectifs du CN en matière d’ESG :

Réduire les émissions de GES des domaines 1 et 2 de 43 % par million de tonnes-milles brutes (TMB) d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019, et diminuer les émissions de GES de domaine 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant de 40 % par million de TMB d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019.

Réduire l’intensité des émissions intérimaires de GES des locomotives de 6 % d’ici 2022, par rapport à l’année de référence 2017.

Réduire de 6 % l’intensité des principaux contaminants atmosphériques d’ici 2022 par rapport à l’année de référence 2017.

Éliminer les blessures graves et les décès au travail et réduire les accidents de train pendant que nous progressons vers un milieu de travail zéro blessure.

Atteindre d’ici 2022, et maintenir par la suite, une équipe de la haute direction composée d’au moins 30 % de femmes.

Atteindre d’ici 2022, et maintenir par la suite, un Conseil composé d’au moins 50 % de membres non-cadres devant provenir de groupes de la diversité, ce qui inclut la parité de genre.

De plus, le CN bénéficiera de son nouveau Conseil consultatif autochtone, qui renforcera les valeurs de diversité et d’inclusion et aidera la Compagnie à favoriser des relations significatives et durables avec les peuples autochtones.

La rémunération des membres de la direction du CN est liée à des facteurs d’ESG, plus précisément à des attentes de performance en matière de sécurité, d’engagement du personnel, d’orientation client et d’efficacité énergétique.

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir plus durable, allez à www.cn.ca/engagementresponsable/.

Les résultats et la liste complète des composantes du DJSI se trouvent à https://www.spglobal.com/esg/csa/.

Le Dow Jones Sustainability™ North America réunit les chefs de file nord-américains du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes entreprises en Amérique du Nord qui sont nommées au S&P Global Broad Market Index (BMI).

Le Dow Jones Sustainability™ World réunit les chefs de file mondiaux du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 10 % des 2 500 entreprises qui sont nommées au S&P Global BMI sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres, les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses relatives à ce qui suit : l'efficacité énergétique du CN; la capacité de la Compagnie à mettre en œuvre certaines initiatives, y compris les objectifs en matière d'émissions, les analyses de scénarios, les stratégies d'atténuation des risques, les changements apportés à la gestion des risques d'entreprise, les investissements futurs dans les technologies de réduction des émissions de carbone et la disponibilité de ces technologies, notamment dans le cadre de la modernisation de la flotte du CN; les répercussions des investissements en immobilisations actuels et prévus; la croissance économique nord-américaine et mondiale; les lois, les règlements et les politiques gouvernementales applicables; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre dans les délais prévus et avec les capacités requises, ainsi que la disponibilité et le coût des services et de l'infrastructure; et les investissements en immobilisations et le développement de technologies de tiers partie. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

