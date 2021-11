Le nouveau rapport d’information .CA du troisième trimestre révèle les comportements en ligne et les tendances d’achat des Canadiens

English French

Les consommateurs et les commerces prospèrent toujours en ligne alors que les vitrines des magasins rouvrent à travers le pays



OTTAWA, 17 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie continue de façonner la migration numérique des entreprises et des créateurs canadiens, car le nombre de domaines .CA enregistrés dépasse toujours les niveaux d’avant la pandémie. CIRA a examiné les tendances qui ont surgi d’avril à septembre 2021 pour comprendre la dynamique évolutive du comportement en ligne des Canadiens.



Tirant parti des données des registres et des provinces, des fournisseurs tiers et de l’information accessible au public, le nouveau rapport d’information .CA de CIRA montre que la demande pour la création d’un site Web canadien demeure à la hausse. Les habitudes d’achat en ligne des consommateurs sont toujours aussi notables, car quatre des dix sites .CA les plus visités au Canada sont des sites de commerce en ligne.

Les conclusions du nouveau rapport du troisième trimestre ont confirmé la plupart des tendances observées au premier trimestre, à quelques exceptions près.

Principales conclusions

Les résultats complets sont présentés dans le Rapport d’information .CA du troisième trimestre de 2021.

Même si la croissance du marché des noms de domaines .CA a légèrement ralenti par rapport à son sommet de 2020-2021, elle est toujours bien au-dessus du bas niveau connu en 2019, tandis que les petites entreprises continuent de pivoter en ligne en réponse à la pandémie.

Un sondage de 2020 commandé par CIRA a révélé que, même avec la croissance explosive du commerce en ligne, la moitié des petites entreprises canadiennes n'ont toujours pas de site Web.

Bien que l’Ontario demeure la province détenant le plus grand nombre de domaines .CA enregistrés, la Colombie-Britannique et l’Alberta comptent parmi les provinces les plus rapides depuis le premier trimestre, ajoutant 14 000 et 8000 nouveaux domaines respectivement.

Les domaines .CA sont sûrs, sécuritaires et fiables avec presque 66 % des domaines .CA ayant un certificat SSL (+11 % par rapport au premier trimestre), et 0,3 % seulement de tous les domaines .CA est utilisé frauduleusement, ce qui constitue un des plus faibles taux parmi les noms de domaine de premier niveau.



À propos de CIRA

CIRA (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet) gère le domaine .CA de premier niveau au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

