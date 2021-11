English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 17 novembre 2021

Aramis Group augmente ses capacités de reconditionnement de voitures d’occasion avec l’ouverture d’un 4ème centre

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce l’inauguration de son 4ème centre de reconditionnement de véhicules, à Anvers en Belgique. Ce site industriel vient compléter un parc existant de trois centres en Europe : Donzère (France), Madrid (Espagne) et Goole (Royaume-Uni).

Dans un premier temps, une fois pleinement opérationnel, ce nouveau centre de 20 000 m² emploiera une centaine de collaborateurs et permettra au Groupe de répondre à la forte accélération de ses ventes en Belgique en reconditionnant près de 12 000 voitures supplémentaires par an. Grâce au savoir-faire et à l’expertise d’Aramis Group, pionnier du reconditionnement depuis 2014, les clients bénéficieront ainsi de voitures fiables, garanties et au meilleur prix.

Cette inauguration s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’augmenter ses capacités de reconditionnement de voitures d’occasion afin d’accompagner la forte croissance de son chiffre d’affaires sur ce segment (+42,1% sur l’exercice 20211).

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs2 d’Aramis Group, déclarent :

« L’ouverture de ce quatrième centre marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe. Elle s’inscrit dans la stratégie d’augmentation de ses capacités de reconditionnement afin d’offrir à ses clients des voitures fiables et abordables, et une satisfaction inégalée. Ce nouveau centre d’Anvers intègre les meilleurs savoir-faire du Groupe et témoigne de son ambition de proposer un modèle de mobilité individuelle plus vertueux grâce à ses véhicules reconditionnés. »

Aramis Group entend poursuivre cette dynamique de développement de ses capacités de reconditionnement avec l’ouverture de deux centres supplémentaires en Europe dans les prochains mois, à Nemours (France) et Hull (Royaume-Uni).

***

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,361 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. A fin septembre 2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group.

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du document d'enregistrement en date du 25 mai 2021, approuvé par l'AMF sous le numéro I. 21-024 et disponible sur le site Internet de la Société (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Aramis Group décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement destinées à des fins d'illustration.

Le présent communiqué de presse ne contient que des informations de synthèse et ne peut être considéré comme exhaustif. Aucune assurance n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.

Certaines des informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas directement extraites des registres ou procédures comptables d'Aramis Group et ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards). Elles n'ont pas été revues ou vérifiées de manière indépendante par les commissaires aux comptes d'Aramis Group.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 En données pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni

2 Nicolas Chartier est Président Directeur Général de la Société, et Guillaume Paoli directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

