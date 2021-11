PARROT : ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE 2021

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 novembre 2021, 7h00 CET

ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE 2021



Au 3ème trimestre 2021 le groupe Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,5 M€, et de 11,6 M€ sur la base du périmètre de consolidation actuel, c’est-à-dire excluant les revenus des filiales cédées en janvier et en octobre 2021, respectivement MicaSense (capteurs) et senseFly (drones à voilures fixes). Ces cessions ont généré pour Parrot un apport de trésorerie d’environ 37 M€, dont 25 M€ encaissés à date, et environ 12 M€ restant à percevoir d’ici à fin 2023. A cela s’ajoutent une réduction de la consommation de trésorerie : les dépenses opérationnelles des filiales cédées totalisaient 6,2 M€ sur l’exercice 2020. Sur la base de son nouveau périmètre, le groupe Parrot atteint un chiffre d’affaires de 31,2 M€ sur 9 mois 2021, en hausse de 10 %.



Parrot a ainsi achevé sa réorganisation sur les segments de marchés professionnels que le Groupe estime les plus porteurs : les drones quadricoptères aux capacités avancées et les logiciels d’analyses d’imagerie de haute précision. Ces technologies complémentaires, associées au développement d’un écosystème mondial de fournisseurs de logiciels pour drones, via le programme de partenariat SDK, permet à Parrot de proposer des solutions professionnelles complètes, dotées de hauts standards de sécurité et de confidentialité, répondant à leurs besoins d’efficacité opérationnelles.



Concernant l’activité du Groupe (activités conservées) au 3ème trimestre 2021 :Le chiffre d’affaires des micro-drones, à 5,8 M€ est en croissance de +35,0 % à taux de change courant. En prévision des opérations commerciales liées aux fêtes de fin d’année, Parrot a mis en œuvre la vente de l’intégralité de ses produits grand public encore en stock, soit un montant de 5,0 M€. Pendant cette période Parrot a également finalisé l’industrialisation des commandes d’ANAFI USA, incluant la première commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes ; celles-ci viendront nourrir la croissance au 4ème trimestre 2021.

L’ANAFI Ai, présenté fin juin, est en phase de pré-industrialisation pour un lancement au 1er trimestre 2022. Les approvisionnements sont sécurisés pour assurer la montée en charge de la production et le programme « Early Access » a été initié fin septembre. Il permet aux professionnels de l'inspection, de la construction, des infrastructures, des services publics, de l'énergie, de la sécurité publique, de l'arpentage, de l'agriculture et de la défense d’évaluer les nouvelles fonctionnalités et cas d’usages que propose ANAFI Ai. Il s’agit par exemple d’inspecter les bâtiments avec une connectivité 4G robuste lors de missions en milieu urbain, de cartographier des lignes électriques longue distance en 48 MP à 1fps, de générer rapidement des modèles 3D d'un bâtiment en cliquant simplement sur son cadastre avec l’application FreeFlight 7, de créer des plans de vol précis dans des environnements complexes grâce à un système unique d'évitement d'obstacles, de bénéficier du Secure Element intégré pour protéger les données sensibles ou encore développer des missions de vol avec AirSDK et de contribuer à l'application de pilotage open-source de Parrot.

Les logiciels d’analyses d’imagerie et de données de Pix4D ont généré un chiffre d’affaires de 5,9 M€, en hausse annuelle de 2 % à taux de change courant. Pix4D a continué d’enrichir ses solutions métiers, offrant notamment pour la première fois dans l’industrie la possibilité de combiner des données LiDAR et photogrammétriques. Les ventes de ces nouvelles solutions métiers (Pix4Dreact, Pix4Dfields, Pix4Dsurvey, Pix4Dmatic) et des plateformes évolutives (Pix4Dengine, Pix4Dcloud, etc.) qui facilitent l’intégration de ses technologies au sein des entreprises et des grands groupes ont continué d’accélérer au 3ème trimestre.

Dans le domaine de la mesure et de l’analyse de données Pix4D continue de diversifier ses cas d’usages et répond à des enjeux de plus en variés avec par exemple : la mesure de stocks d’asphaltes sur une surface de 41 000 m2 en Australie, le suivi d’une opération de reforestation de 3 millions d’arbres plantés au Malawi, la planification de la relocalisation de populations indigènes menacées par la montée des eaux sur plus de 150 ha au Panama, la cartographie de 2 km de nouvelles routes de cyclotourisme en Italie, le suivi de la construction de la plus grande ferme solaire au monde, s’étendant sur 8 kilomètres carrés aux Émirats Arabes Unis et comptant plus de 3,2 millions de panneaux solaires, et la surveillance des récoltes de tournesol et de maïs sur 50 ha en Ukraine. En juillet 2021 Pix4D a également signé un partenariat de distribution exclusif de revente avec Beijing Skymap Technology Co., Ltd. pour la Chine continentale.



CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE PARROT

En M€ et en % du CA T3 2020 T3 2021 Var. Ex. 2020 Micro-drones (Parrot Drones) 4,3 30% 5,8 40% +37% 18,7 33% dont produits grand public(1) 1,1 8% 5,0 35% +356% 7,3 13% Logiciels d’analyses de données (Pix4D) 5,8 40% 5,8 40% +1% 23,3 41% Parrot SA 0,1 0% 0,1 1% NS 0,3 NS Éliminations intragroupe -0,2 - -0,2 - NS -1,1 NS TOTAL GROUPE PARROT COMPARABLE(2) 10,0 11,5 +16% 52,0 - MicaSense(3) 1,2 9% 0 - NS 5,3 9% Drones à voilure fixe (senseFly)(4) 3,1 22% 2,9 -5% NS 10,8 19% TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ (5) 14,3 100% 14,5 100% +1% 57,3 100%



(1) Produits grand public : drones grand public toutes gammes , produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés.

(2) Total Groupe Parrot comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense et de senseFly, filiales cédées en 202, (cf. (3) et (4)

(3) Suite à la cession de Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus consolidé à compter du 1er trimestre 2021.

(4) Suite à la cession de senseFly au 19 octobre 2021, le chiffre d’affaires n’est plus consolidé à compter du 4ème trimestre 2021.

(5) Total Groupe Parrot publié est le chiffre d’affaires consolidé de la période tel que publié.

Cession de senseFly le 19 octobre 2021

La cession de la filiale senseFly, comprenant senseFly SA, basée en Suisse, et senseFly Inc. basée aux États-Unis, à AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American : UAVS) a été finalisée ce 19 octobre 2021.

Pour cette transaction en numéraire et en actions valorisée à 23 millions de dollars US, un premier paiement d'environ 12,3 millions de dollars a été reçu. Un second paiement en numéraire de 1,5 million de dollars est prévu dans les 90 jours suivant la clôture ainsi que l'équivalent de 3 millions de dollars en actions AgEagle Systems, cotées au NYSE American. Un versement supplémentaire de 2,5 millions de dollars est prévu à la fin de l'année 2022 et les derniers 2,5 millions de dollars à la fin de l'année 2023, conformément aux termes et conditions de la vente. La vente comprend également un accord visant à faciliter l'autonomie technologique de SenseFly et la transition avec l'acheteur.

À présent, Parrot va concentrer son expertise et ses ressources sur la croissance de ses activités dans le domaine des drones quadricoptères professionnels et des logiciels d'analyse de données aériennes. Cette transaction permet de dégager des liquidités supplémentaires et de réduire les dépenses opérationnelles afin de favoriser la croissance de Parrot et sa position dans l’industrie des drones. Grâce aux capacités étendues des drones professionnels ANAFI, et des suites logicielles Pix4D, Parrot continue d’adresser ses principaux segments de marché : la cartographie 3D, la géomatique et l’inspection, la défense et sécurité, et l’agriculture.

Cooptation d’Amira Haberah en tant qu’administratrice de Parrot

Suite à la démission cet été de Marie Ekeland, administratrice indépendante de Parrot, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 17 novembre 2021, a approuvé la cooptation d’Amira Haberah en tant qu’administratrice de Parrot. Sa nomination sera soumise à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2021, vraisemblablement en juin 2022.

Amira Habera, 33 ans, rejoint le Conseil d’administration de Parrot en tant qu’administratrice indépendante. Diplômée en Entrepreunariat de HEC Paris, elle a participé au développement de la marque et des ventes de Withings, d’abord en tant que chef de produit E-commerce puis comme Responsable des Ventes directes et du marketing digital. Elle y a acquis son expertise en stratégie marketing et commerciale dont elle pourra faire bénéficier Parrot. En 2017 elle a cofondé ZOOV où elle est Chief Marketing and Sales officer en charge du développement, du marketing, de la finance et des opérations de cette start up en forte croissance dans la domaine de mobilité urbaine. Elle y est quotidiennement confrontée aux défis du développement de nouvelles technologies tant d’un point de vue de la stratégie commerciale, que de l'efficacité des opérations et de la gestion du modèle économique ; des expériences qui viendront enrichir le Conseil d’administration de Parrot.

A date, le Conseil d’administration de Parrot, dont Henri Seydoux est le Président, compte désormais 9 membres, dont 6 membres indépendants et 4 femmes, toutes administratrices indépendantes.

Perspectives 2021

La stratégie menée par le Groupe depuis 2018, s’appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur sur les marchés professionnels, porte ses fruits. Comme anticipé, les effets de périmètre liés l’évolution du portefeuille de produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le Groupe qui a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant quant aux tensions sur le marché des composants, et à l’évolution du contexte sanitaire. Parrot continue de capitaliser sur sa capacité d’innovation, la qualité de ses produits et une attention permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, la croissance pourrait s’accélérer au 2ème semestre 2021, portée notamment par les livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.

Rappels concernant la cession de MicaSense

Le 27 janvier 2021, la société Parrot a cédé la totalité du capital de MicaSense Inc. qu’elle détenait, soit 99%, à la société AgEagle Aerial Systems Inc, sur la base d'une valeur d'entreprise de $22,75m. pour 100 % du capital. Le paiement en cash est prévu en plusieurs échéances : $14,3m. ont été versés depuis janvier, puis $2,35m. seront versés fin mars 2022 et $2,35m. fin mars 2023, contre lesquels vont s'appliquer les garanties usuelles données à l'acquéreur. L’opération inclut également un partie payée en actions AgEagle Aerial Systems, cotées sur NYSE American, pour un équivalent de $3m. à la date d’attribution des actions. Dans ce cadre 535 124 actions nouvelles AgEagle Aerial Systems ont été attribuées à Parrot en date du 27 avril 2021 ; la Société a cédé ces actions sur le marché NYSE American pour un montant brut de 2,5 M€ payé en juillet 2021. La plus-value de cession intégrant les frais de transaction et l'actualisation des créances dues s'élève à 15,75 M€.

