BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 18. november 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2021

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2021

Væsentlige begivenheder

Selskabets omsætning og indtjening udviklede sig som forventet i 3. kvartal 2021. Omsætningen er især positivt påvirket af transferen af Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt, og dertil kommer øget merchandisesalg på baggrund af mesterskabet samt indtægter fra Champions League Play-off kampe og deltagelse i Europa League gruppespil.

Brøndby IF’s sæsonkort og abonnementssalg samt kampdagsindtægter har i perioden ligeledes udviklet sig positivt. Som følge af COVID-19 restriktioner frem til primo august oplevede Brøndby IF dog en negativ påvirkning fra manglende entre- og bodsalg i den kamp som blev afviklet i juli.

Alt i alt har udviklingen i 3. kvartal overordnet set været tilfredsstillende.

Sportslig status

Efter at have været med til at sikre Brøndby IF mesterskabet i 2020/2021 sagde Brøndby IF farvel til spillere som blandt andet Anthony Jung, Marvin Schwäbe og Lasse Vigen der havde kontraktudløb samt Jesper Lindstrøm der blev solgt til Eintracht Frankfurt. Det betød, at man i sommerens transfervindue bød en række nye spillere velkommen til Brøndby IF, heriblandt Christian Cappis, Thomas Mikkelsen, Henrik Heggheim, Mathias Greve, Kevin Tshiembe, Rasmus Wikstrøm og Marko Divkovic samtidig med at Brøndby IF fik Anton Skipper og Jens Martin Gammelby tilbage fra lejemål.

Danmarksmesterskabet 2020/2021 sikrede Brøndby IF adgang til Champions League Play-off mod RB Salzburg, men her måtte Brøndby IF se sig slået af et stærkt østrigsk mandskab. Brøndby IF kvalificerede sig dermed til gruppespillet i Europa League, hvor Brøndby IF endte i gruppe med Olympique Lyonnais, Rangers FC og AC Sparta Prag.

I 3F Superligaen oplevede Brøndby IF en svær start på 2021/2022-sæsonen, men fik blandt andet en flot 2-0 sejr på Brøndby Stadion over FC Midtjylland.

Det blev offentliggjort i 3.kvartal at Brøndby IF’s assistenttræner Jesper Sørensen har fået en mulighed som U21-landstræner, som han ønsker at forfølge. Efter god dialog mellem DBU og Brøndby IF blev der indgået en aftale om, at Jesper Sørensen i efterårets tre landsholdspauser løser opgaver for U21-landsholdet, hvorefter hensigten fra alle parter er, at Jesper Sørensen tiltræder fuldt ud som U21-landstræner i januar 2022. Derudover bød 3. kvartal også på et gensyn med tidligere U19-træner i Brøndby IF, Frederik Birk, som er blevet ansat som ny chefanalytiker for Brøndby IF.

Væsentlige begivenheder efter 3. kvartals afslutning

Europa League Gruppespil

Der er spillet fire kampe ud af seks i Europa League gruppe A, hvor Brøndby IF er sammen med Olympique Lyonnais, Rangers FC og AC Sparta Prag. Her har Brøndby IF spillet to uafgjort og tabt to.

Kvartfinale i Sydbank Pokalturneringen

Med en 3-0 sejr over serie 1-mandskabet Aalborg Freja har Brøndby IF kvalificeret sig til kvartfinalen i Sydbank Pokalturneringen, hvor modstanderen hedder FC Midtjylland.

Øget kapacitet

Sydsiden har efter den nødvendige ombygning som blev gennemført tidligere på året, manglet en sidste godkendelse. Brøndby Kommune har i oktober 2021 udstedt den midlertidige godkendelse af tribunen.

Forventninger til året

Brøndby IF fastholder forventningerne til årets resultat til et overskud i niveauet 65 mio. kr. til 95 mio. kr. Oprindeligt forventede Brøndby IF et underskud i niveauet -15 mio. kr. til -35 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2021. Dette blev på baggrund af Danmarksmesterskabet 2020/2021 og dermed kvalifikation til europæisk gruppespil opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 9/2021 til det nuværende niveau.

Indregnet i forventningerne til resultatet før skat for 2021 gælder følgende væsentlige forudsætning stadig:

– At kompensationsordninger fra staten fortsætter i samme omfang, som Brøndby IF er pålagt restriktioner.

Brøndby IF´s resultatforventning for 2021 er forsat behæftet med usikkerhed. Brøndby IF kan bl.a. i den resterende del af året blive påvirket af eventuelle nye COVID-19 relaterede restriktioner, ligesom der er væsentlig usikkerhed forbundet med kompensationsordninger ift. COVID-19. Brøndby IF har indtægtsført i alt 59 mio. kr. i perioden 6. marts 2020 til 30. juni 2021 i forbindelse med forskellige COVID-19 kompensationsordninger. Heraf er 17 mio. kr. indtægtsført i 1. halvår 2021. 25 mio. kr. er indtil videre udbetalt af Erhvervsstyrelsen. Det samlede beløb på 59 mio. kr. svarer til hvad Brøndby IF har ansøgt for perioden 6. marts 2020 til 30. juni 2021. Det samlede ansøgte kompensationsbeløb er indtægtsført fuldt ud idet selskabet, med basis i vejledningerne for disse kompensationsordninger, mener at være berettiget til at modtage de ansøgte beløb. Den endelige afgørelse af kompensationens størrelse beror på Erhvervsstyrelsens sagsbehandling, som fortsat pågår. Indtil den endelige slutafregning og evt. efterfølgende revision kan der derfor være usikkerhed om de indregnede beløb. Der er derfor en risiko for, at Erhvervsstyrelsen kan afvise en ansøgning eller anmode om en hel eller delvis tilbagebetaling. Herudover er der usikkerhed forbundet med Brøndby IF’s sportslige præstation i 3F Superligaen og Europa League.

