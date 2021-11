Incap Oyj: Incap UK nimettiin toista kertaa peräkkäin Euroopan innovatiivisimmaksi elektroniikkavalmistajaksi

English Finnish

Corporate LiveWire nimesi Innovation & Excellence Awards 2021 -tilaisuudessa Euroopan innovatiivisimmaksi elektroniikkavalmistajaksi Incap Electronics UK:n. Corporate LiveWire valitsee voittajat sen perusteella, kuka pystyy parhaiten osoittamaan vahvuutensa palveluiden erinomaisuuden, markkinoinnin ja brändäyksen, alan tunnustuksen, eettisen toiminnan ja työntekijöiden tyytyväisyyden alalla.

Incap Electronics UK:n toimitusjohtaja Jamie Maughan totesi, että yhtiöllä on suuri kunnia saada palkinto toisena vuonna peräkkäin. ”Olemme iloisia jatkuvasta tunnustuksesta, ja haluamme kiittää Corporate LiveWiren tuomareita tästä palkinnosta. Maailmanlaajuisen pandemiankin aikana panostuksemme kasvuun ja innovaatioihin, laadukkaaseen teknologiaan, henkilöstömme osaamiseen ja motivoituneisuuteen pysyi vahvana. Emme olisi nykyisessä asemassamme ilman proaktiivisia työntekijöitämme, jotka tuottavat asiakkaillemme suurta lisäarvoa”, Maughan lisäsi.

Voittajia valitessaan Corporate LiveWiren tuomarit ottavat huomioon useita näkökohtia. Kriteerit ulottuvat ehdokkaiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laadusta siihen, miten he vaalivat työntekijöitään. Tänä vuonna Corporate LiveWiren tuomareihin teki erityisen suuren vaikutuksen Incapin kyky mukautua kasvaneeseen kysyntään, ylittää asiakkaiden odotukset ja kasvattaa toimintaansa näinä vaikeina aikoina. Tuomarit ylistivät Incapia siitä, että se onnistui lisäämään tuotantokapasiteettiaan pitäen työntekijöiden, tavarantoimittajien ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden etusijalla. Incap on globaali elektroniikan valmistuksen palveluyritys, joka tarjoaa huipputeknologiaa yrittäjähenkisen kulttuurin ja korkeasti koulutetun henkilöstön voimin.

Corporate LiveWiren tuomari David Bateson kommentoi: ”Corporate LiveWire on erittäin iloinen voidessaan valita Incapin Most Innovative Electronics Manufacturer in Europe (Euroopan innovatiivisin elektroniikan valmistaja) -nimisen vuosipalkintonsa voittajaksi toisena vuonna peräkkäin. Tuomarit kommentoivat, että yritys investoi edelleen voimakkaasti sekä laadukkaaseen teknologiaan että parhaiden ihmisten rekrytointiin ja kehittämiseen organisaation edistämiseksi. Yrityksen liiketoiminnassa etusijalla on aina asiakas, ja Incap pystyy toimimaan erittäin joustavasti palvellakseen asiakkaitaan. Monet yritykset tarvitsevat korkeatasoista teknistä ja suunnittelutukea, ja Incap kykenee tarjoamaan sitä useilla eri aloilla.”

Elektroniikan lisääntyvän käytön myötä Incap jatkaa kasvuaan ja hyötyy ristiinmyyntimahdollisuuksista samalla kun laajentaa palveluvalikoimaansa vastatakseen kysyntään. ”Koronaviruspandemian haasteista huolimatta Incap katsoo edelleen tulevaisuuteen, ja Corporate LiveWire on erittäin iloinen voidessaan antaa yritykselle tunnustuksen tästä kovasta työstä”, Bateson lisäsi.

INCAP OYJ

Incap Oyj on elektroniikan valmistuksen palveluiden luotettava kumppani ja täyden palvelun toimittaja. Globaalina elektroniikan valmistuksen palveluyrityksenä Incap tukee asiakkaita suurista monikansallisista ja keskisuurista yrityksistä pieniin startup-yrityksiin niiden koko valmistusarvoketjussa. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa. Incapilla oli vuoden 2020 lopussa noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.