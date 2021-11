English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 22.11.2021 klo 9.00 (EET)

Nexstim on sopinut strategisesta investoinnista masennuspotilaille hoitoja tarjoavaan kalifornialaisen klinikan palveluyhtiöön

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä ”Nexstim” tai ”Yhtiö”) yhdysvaltalainen tytäryhtiö Nexstim, Inc. on allekirjoittanut sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC Management Services, LLC:stä. Investoinnin on arvioitu olevan noin 0,5 miljoonaa euroa ja se tullaan rahoittamaan käteisvaroista. Järjestelyyn liittyy tavanomaiset kauppaehdot ja se arvioidaan saatettavan päätökseen seuraavien viikkojen aikana.

PNC Management Services, LLC perustettiin tarjoamaan hallinta-, konsultointi-, hallinto- ja muita tukipalveluita Piedmont Neuroscience Centerille. Osana järjestelyä PNC Management Services, LLC ostaa Nexstim-laitteiston, jolla hoidetaan vakavaa masennusta (MDD) sairastavia potilaita Piedmont Neuroscience Center -klinikalla. Klinikka tekee tiivistä yhteistyötä Nexstimin kanssa ja toimittaa yhtiölle anonymisoituja hoitotietoja potilasrekisteriin.

Vakavan masennuksen hoidossa ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin hyödyntämään TMS-teknologiaa ja Yhdysvallat on maailman suurin TMS-hoitoa tarjoava yksittäinen maa. Hoitojen vakuutuskorvattavuus vakavan masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa tukee hoitomuodon yleistymistä. Nyt tehtävä investointi luo Nexstimille kasvupotentiaalia Yhdysvalloissa uudella liiketoimintamallilla.

Piedmont Neuroscience Centerin pääjohtaja, lääketieteen tohtori, neurologi ja psykiatri, Joshua Elan Kuluva kommentoi: ”Odotamme tyytyväisinä yhteistyötä Nexstimin kanssa. Käytämme Piedmont Neuroscience Centerissä transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) neurologisten ja psykiatristen sairauksien kuten vakavan masennuksen hoitoon. Tämä yhteistyö tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa resurssejamme tuodaksemme TMS-hoitojen edut niin monen potilaan saataville kuin mahdollista.”

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme kertoa myönteisestä kehityksestä tässä vuoden 2021 strategisessa päätavoitteessamme. Nexstim mahdollistaa vakavaa masennusta sairastavien potilaiden TMS-hoidot ja pääsemme klinikkayhteistyöllä lähelle potilaita, mikä mahdollistaa yhä tarkemman tiedon potilasrajapinnasta. Olemme innoissamme kumppanuussopimuksesta tri Kuluvan ja hänen klinikkansa kanssa, koska uskomme yhteistyön luovan erinomaiset edellytykset kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle tulevaisuudessa. Vakavaa masennusta sairastavien potilaiden hoidosta ainutlaatuisella SmartFocus®-teknologiallamme on jo saatu erinomaisia tuloksia. Potilasrekisterimme hoitotietojen perusteella saavutettu remissioaste on yli 50 %. Olemme innoissamme, että pääsemme tekemään yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Kaliforniassa.”

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+ 358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja lääketieteen tohtori, neurologi ja psykiatri Joshua Elan Kuluvasta

Tri Kuluva on neurologi ja psykiatri, jolla on vahva akateeminen ja tutkimustausta. Ennen Piedmont Neuroscience Centerin perustamistaan Tri Kuluva toimi Mindful Health Solutions -klinikan neurologiaosaston johtajana. Osana tätä työtä hän auttoi erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisessa ja loi ohjelman TMS-hoitojen käytöstä neurologian tutkimuksissa. Tri Kuluva on erikoistunut aivotärähdyksen jälkeisen oireyhtymän / kroonisten traumaattisten aivovammojen hoitoon, ja on työskennellyt oireyhtymän neuropsykiatrisista oireista kärsivien ammattiurheilijoiden ja muun väestön parissa. Hän on samaan tapaan työskennellyt hoitaakseen veteraanien vammojen fyysisiä ja psyykkisiä osa-alueita.

Koko uransa ajan Tri Kuluva on toiminut aktiivisesti lääketieteen opetuksen parissa, opettaen NYU School of Medicine:ssa, UCSF/UC Berkeley Joint Medical Program:ssa ja Touro University College of Osteopathic Medicine:ssa. Hän on erityisen kiinnostunut hoitoresistenttien neurologisten ja psykiatristen sairauksien eri hoitomuodoista. Tällä hetkellä Tri Kuluva jatkaa työtään TMS-hoitojen parissa neurologisten sairauksien, kuten lievän kognitiivisen heikentymisen, kroonisen kivun, migreenin, traumaattisten aivovammojen ja aivohalvauksesta toipumisen hoitamiseksi.

Lisätietoja on osoitteessa www.piedmontneurosciencecenter.com.

