Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 23.11.2021 klo 14.00



Esa Peltola Nordic Rescue Groupin toimitusjohtajaksi

Nordic Rescue Groupin toimitusjohtaja Matti Huttunen jättää yhtiön. Nordic Rescue Groupin hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Esa Peltolan, jolla on pitkäaikainen kokemus toimialalta. Esa on toiminut aikaisemmin mm. Bronto Skyliftin toimitusjohtajana, ja hän on myös yksi Vema Liftin perustajista.

”Esa Peltolalla on vahva osaaminen liiketoiminnan menestyksekkäästä kehittämistä. Olen iloinen voidessamme nimittää Esan johtamaan organisaatiota ja yhtiön strategian toteuttamista”, sanoo Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtaja Carl Haglund.

”Nordic Rescue Group saa Esa Peltolasta erinomaisen toimitusjohtajan, jolla on vahva toimialaosaaminen, monipuolinen työkokemus ja erinomaiset näytöt maailmanluokan liiketoiminnan kehittämisestä”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa.

”Olen erittäin motivoitunut uudesta tehtävästä. Osaavan henkilökunnan ja kilpailukykyisten tuotteiden varaan on hyvä rakentaa yhteistä tulevaisuutta”, toteaa uusi toimitusjohtaja Esa Peltola.

Nordic Rescue Groupin hallitus kiittää Matti Huttusta hänen panoksestaan yhtiön hyväksi. Hänen toimitusjohtajakaudellaan Nordic Rescue Group on muun muassa on rakentanut pohjaa tulevaisuuden kasvulle sekä laajentunut Ruotsiin yrityskaupan myötä.



Nordic Rescue Group Oy, hallituksen puheenjohtaja Carl Haglund, puh. 050 521 7379

Sievi Capital Oyj, toimitusjohtaja Jussi Majamaa puh. 040 041 2127

Nordic Rescue Group on pelastusajoneuvoihin erikoistunut konserni, johon kuuluvat Suomessa toimivat Vema Lift Oy ja Saurus Oy sekä Ruotsissa toimiva Sala Brand AB. Nordic Rescue Group on Pohjoismaiden johtava alan yritys, jonka liiketoiminnasta merkittävä osa on kansainvälistä kauppaa.

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.