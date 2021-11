La Croix-Rouge canadienne offre une aide financière aux personnes évacuées en raison des inondations et des événements météorologiques extrêmes en C.-B.

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique et à la générosité des Canadiens et Canadiennes qui ont fait un don au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique, la Croix-Rouge canadienne offrira une aide financière aux personnes contraintes d’évacuer leur résidence principale en raison des inondations et des événements météorologiques extrêmes qui ont frappé la province du 14 au 16 novembre.



La Croix-Rouge canadienne accueille favorablement l’annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de l’aide accordée aux personnes évacuées en raison des inondations et des événements météorologiques extrêmes et est très reconnaissante de pouvoir élargir ce soutien.

Les personnes contraintes d’évacuer leur résidence principale en raison des inondations et des événements météorologiques extrêmes recevront un paiement unique de 2 000 $ pour subvenir à leurs besoins immédiats liés à leur évacuation et à leur retour à la maison. Ce montant comprend 1 000 $ offerts par la Croix-Rouge canadienne grâce à la générosité de la population canadienne et 1 000 $ distribués par la Croix-Rouge canadienne au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique. Cette aide financière donne aux gens la liberté de prendre leurs propres décisions et de se procurer les articles dont leur famille a réellement besoin.

La première étape pour obtenir cette aide financière est de s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne en composant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h (HAP). Cliquez ici pour consulter tous les détails sur l’aide financière.

L’aide financière est une des nombreuses façons d’apporter de l’aide à ceux et celles qui en ont besoin. Depuis le début des inondations, la Croix-Rouge canadienne travaille avec les gouvernements municipaux et provinciaux, les autorités locales, les leaders communautaires et d’autres organisations pour aider les familles, les personnes et les communautés touchées. Elle a d’ailleurs mobilisé son personnel humanitaire pour appuyer les efforts d’intervention sur le terrain dans les communautés les plus durement touchées.

La Croix-Rouge canadienne sait d’expérience que le rétablissement ne se fait pas du jour au lendemain. Les personnes et les communautés peuvent compter sur nos équipes dans les jours, les semaines et les mois à venir pour les aider à se rétablir.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent faire un don au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique peuvent le faire en visitant le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

CITATION

« C’est une période incroyablement difficile pour les personnes, les familles et les communautés touchées par les inondations et les événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique. Grâce à la générosité des donateurs et donatrices, la Croix-Rouge canadienne est en mesure d’offrir une aide financière et d’autres services pour aider les personnes à subvenir à leurs besoins urgents. Notre personnel humanitaire est mobilisé depuis que la situation d’urgence s’est déclarée, et il continuera d’aider les personnes, les familles et les communautés sinistrées de la Colombie-Britannique dans leur rétablissement. »

Pat Quealey, vice-président, C.-B. et Yukon, Croix-Rouge canadienne



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit au Canada ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Ligne de relations avec les médias en Colombie-Britannique : 1 604 709-6747