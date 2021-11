Finnish English

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.11.2021 KLO 9.00

Huhtamäki nimittää Fredrik Davidssonin digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaavaksi johtajaksi

Fredrik Davidsson (52) on nimitetty Huhtamäen digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.6.2022 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle asemapaikkanaan Espoo.

Fredrik siirtyy Huhtamäelle Tetra Pakista, jossa hän on viimeksi toiminut Euroopan ja Keski-Aasian alueen palveluliiketoimintojen johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä vastaten laajojen T&K-ohjelmien ja keskeisten muutosprosessien läpiviennistä sekä merkittävien eurooppalaisten ​​palveluliiketoimintojen johtamisesta. Ennen uraansa Tetra Pakilla Fredrik työskenteli Sony Ericssonilla ja Ruotsin puolustusvoimissa.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Fredrikin tervetulleeksi Huhtamäelle. Tähtäämme vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinnaksi ja digitalisaatio on noussut keskeiseksi keinoksi saavuttaa vuodelle 2030 asetetut päämäärämme. Fredrik tuo meille runsaasti kokemusta digitaalisen muutoksen johtamisesta pakkausliiketoiminnassa ja uusien kasvumahdollisuuksien etsimisessä älypakkausten kehittämiseen keskittyvän innovaatio-ohjelman avulla. Lisäksi keskitymme toimintamallimme ja toiminnanohjausjärjestelmiemme muuttamiseen tuodaksemme lisäarvoa ja tehokkuutta niin asiakaslähtöisiin kuin sisäisiinkin prosesseihin. Fredrikin nimityksellä varmistamme, että meillä on huippuresurssit kaikilla digitaalisen ohjelmamme osa-alueilla”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

”Pakkausalalla on juuri nyt käynnissä iso muutos, ja olen vaikuttunut Huhtamäen toimista vastuullisuuden edistämiseksi – yhtiö todella saa muutosta aikaiseksi. Myös Huhtamäen kasvutavoite ja vuoteen 2030 tähtäävä strategia sekä siihen olennaisesti liittyvä digitaalinen ja toimintamallin muutos ovat innostavia. Huhtamäellä on tehty hienoa työtä ja odotan innolla päästä yhdessä tiimin kanssa miettimään, kuinka parhaiten hyödynnämme digitaalisaatiota vuoteen 2030 tähtäävän strategian toteuttamisessa”, sanoo Fredrik Davidsson, vasta nimitetty Huhtamäen digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaava johtaja.

Antti Valtokari, joka toimii tällä hetkellä tietohallinnosta ja prosessitehokkuudesta vastaavana johtajana, siirtyy vastaamaan yhtiön toimintamallista ja järjestelmistä raportoiden jatkossa Fredrik Davidssonille. Uudessa tehtävässään Antti keskittyy johtamaan Huhtamäen toimintamallin ja ydinjärjestelmien, mukaan lukien toiminnanohjausjärjestelmät, modernisointia. Antti jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä vt. digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaavana johtajana kunnes Fredrik Davidsson aloittaa Huhtamäellä.

”Toimintamallimme muutos ja uusien toiminnanohjausjärjestelmiemme käyttöönotto ovat avainasemassa vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamisessa ja ne ovat äärimmäisen tärkeitä koko digitaalisen ohjelmamme onnistumiselle. Antti tuntee Huhtamäen nykyisen toimintamallin ja toiminnanohjausjärjestelmämme, ja hänen johtajuutensa on ratkaisevan tärkeää tämän perustavaa laatua olevan strategisen ohjelman onnistumiselle. Haluan kiittää Anttia hänen panoksestaan ​​digitaalisen ohjelmamme kehittämisessä ja sitoutumisesta ​​Huhtamäen tulevaisuuden menestyksen varmistamiseksi”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Yllä mainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging;

Eric Le Lay, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Fredrik Davidsson, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus (viimeistään 1.6.2022 alkaen)

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja (31.12.2021 saakka); ja

Antti Valtokari, vt. johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus (enintään 1.6.2022 saakka).

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 400 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com .

Liitteet