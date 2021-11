Cegedim Santé recrute 30 nouveaux collaborateurs à Rodez

pour renforcer ses équipes régionales et accompagner sa forte croissance





Boulogne-Billancourt, le 24 novembre 2021 – Cegedim Santé lance une campagne de recrutement de 30 nouveaux collaborateurs à Rodez dans l’Aveyron (12), au sein de l’entité RM Ingénierie. Ces recrutements vont permettre à Cegedim Santé de conforter son développement et d’assurer un service de proximité sur tout le territoire.

RM Ingénierie : l’implantation ruthénoise de Cegedim Santé

RM Ingénierie, entité de Cegedim Santé, implantée en Aveyron, compte actuellement 260 collaborateurs qui assurent un accompagnement de proximité aux professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice.

Cegedim Santé, leader du logiciel médical en France accompagne au quotidien plus de 100 000 professionnels de santé.

30 p ostes à pourvoir en CDI

L’entité RM Ingénierie de Cegedim Santé recherche à Rodez et dans la région des profils divers, en CDI pour les postes suivants :

Chaque nouveau collaborateur bénéficiera d’une formation personnalisée, et d’un suivi par un tuteur et un parrain.

Les candidats qui souhaitent rejoindre Cegedim Santé à Rodez peuvent d’ores et déjà postuler via le site internet.

Pour cette nouvelle campagne, Coralie Lacombe, Responsable Ressources Humaines, et Romain Foucault, , Directeur de RM Ingénierie et de l’expérience utilisateurs Cegedim Santé organisent leur second événement Recrutement.

Evénement Recrutement - ‘Nice to meet you’

Jeudi 9 décembre 2021 de 18h00 à 20h00

RM Ingénierie - Rue Pierre Carrère - 12000 Rodez

« Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons des collaborateurs qui partagent nos valeurs.

Les principales qualités recherchées sont l’agilité, la curiosité, la capacité d’écoute et des qualités humaines telles que la bienveillance et l’esprit d’équipe, pour évoluer dans un secteur en pleine mutation. Ces recrutements visent à renforcer nos équipes pour assurer un accompagnement de proximité aux professionnels de santé », déclare Romain Foucault.

À propos de RM Ingénierie

Créée en 1983, RM Ingénierie est un éditeur de logiciels de gestion de cabinets dédiés à l’ensemble des professionnels de santé. Implanté à Rodez (dans l’Aveyron), RM Ingénierie rejoint Cegedim en 2006 puis Cegedim Santé après sa création en 2021.

Pour en savoir plus : https://www.rmingenierie.net/

À propos de Cegedim Santé

Activité de Cegedim, dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé rassemble les marques des 5 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie, Maiia, Smart RX et RESIP. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins de tous les professionnels de santé et des patients. Ce sont 1300 collaborateurs engagés au quotidien auprès des professionnels de santé et des patients, pour un accompagnement de proximité.

Pour en savoir plus : https://www.cegedim-sante.com/

À propos de Cegedim

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

